擔心台灣人忘記美麗島 陳菊：沒有歷史感很危險

（中央社記者王淑芬高雄7日電）總統府秘書長陳菊是美麗島事件受難人之一，她今天演講時說，擔心台灣很快忘記爭取民主自由歷程，「沒有歷史感是危險事情」，並強調「生於那時代雖受苦，但生命豐富有意義」。

今年是美麗島事件40週年，台灣南社、守民主護台灣大聯盟等本土社團今天重返美麗島事件現場，並舉辦「守民主護台灣遊行暨祈禱會」，當時受難人包括前立委黃昭輝、前國代周平德等人，以及辯護律師張俊雄都有出席，數百名熱情民眾也冒著寒風參與，一起回顧事件經過。

陳菊受邀演講，回憶40年前的美麗島事件，她憂心台灣社會很快忘記了這個爭取民主自由的歷程，並說，「台灣沒有歷史感是危險的事情」。

陳菊回顧美麗島事件，希望大家了解當時處於戒嚴時期，要求解嚴、國會全面改選、開放黨禁報禁、總統直接民選等訴求，就是希望台灣能成為民主國家。

她說，當時沒有黨名、沒有資源，但追求民主的決心和意志堅定；雖然那個時代有很多壓迫、受苦，但是大家有一致理想和目標，還有願意挺身為受難者辯護的律師及救援的牧師等。很感謝長老教會對前民進黨主席施明德逃難時伸出援手，展現出台灣人高貴、受尊敬情操。

她表示，「我感謝生於美麗島事件的時代，有機會面對國民黨壓迫，並和同志為台灣目標理想一起努力；生於那個時代雖然受苦，但是生命豐富有意義」，盼大家勿忘美麗島事件，台灣人美麗及反抗精神未改變。

陳菊強調，希望年輕世代能了解台灣自由民主歷程，也呼籲台灣人團結在2020選舉做出明智抉擇。

台灣南社社長翁銘章、國策顧問黃崑虎等人也全程參與，活動在「伊是咱的寶貝」的歌聲中結束。（編輯：洪學廣）1081207