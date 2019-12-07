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蔡總統現身美麗島40週年遊行 期勉大家為民主加油[影]

最新更新：2019/12/07 18:31
美麗島事件40週年，總統蔡英文（前中）7日重回高雄當年美麗島事件現場，參加「守民主護台灣遊行」活動。中央社記者程啟峰高雄攝　108年12月7日
美麗島事件40週年，總統蔡英文（前中）7日重回高雄當年美麗島事件現場，參加「守民主護台灣遊行」活動。中央社記者程啟峰高雄攝　108年12月7日

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄7日電）今年是美麗島事件40週年，台灣南社等緬懷先賢守護台灣民主的精神，今天重返現場舉辦遊行暨祈禱會，總統蔡英文現身向與會者致意並參與短暫遊行，她期勉大家一起加油。

台灣南社指出，1979年12月10日發生在高雄的「美麗島事件」是台灣民主發展歷程中重要的里程碑，先賢志士不畏強權體制，奮力為爭取台灣的民主自由而努力，希望民主前輩先賢犧牲奉獻所爭取來的民主自由與法治能夠永遠保護台灣人民，面對中共紅色勢力的脅迫。

台灣南社、守民主護台灣大聯盟等本土社團舉辦的「守民主護台灣遊行暨祈禱會」，下午1時30分於高雄市中山一路、民生二路集結，前立委黃昭輝、前國大代表周平德，還有在美麗島事件擔任辯護律師的前行政院長張俊雄等人都參與遊行。

現場還有國際特赦組織（AI）及人權工作者的德國籍克勞斯華爾特（Klaus H. Walter）與日本籍渡田正弘、宗像隆幸等人受邀參加遊行，緬懷美麗島事件追求民主自由的經過。

台灣南社等本土社團為紀念美麗島事件40週年，7日重返高雄當年事件現場，舉行「守民主 護台灣」遊行，包含民進黨、台灣基進、時代力量等多個政黨成員都現身相挺。中央社記者程啟峰高雄攝 108年12月7日
台灣南社等本土社團為紀念美麗島事件40週年，7日重返高雄當年事件現場，舉行「守民主 護台灣」遊行，包含民進黨、台灣基進、時代力量等多個政黨成員都現身相挺。中央社記者程啟峰高雄攝 108年12月7日
美麗島事件40週年，總統蔡英文（中）7日重回高雄當年美麗島事件現場，參加「守民主護台灣遊行」活動，受到民眾熱烈歡迎。中央社記者程啟峰高雄攝　108年12月7日
美麗島事件40週年，總統蔡英文（中）7日重回高雄當年美麗島事件現場，參加「守民主護台灣遊行」活動，受到民眾熱烈歡迎。中央社記者程啟峰高雄攝　108年12月7日

當遊行隊伍從高雄市大同路口朝民生路口前進時，蔡總統意外現身，遊行隊伍受到鼓舞，參與活動的民眾高喊「小英當選」、「國會過半」，讓在寒風中前進的遊行隊伍士氣更顯高昂。

蔡總統與遊行隊伍一起前進，短暫停留約10分鐘後先行離開。蔡總統期勉大家，「一起加油」。

40年前為美麗島事件受難者辯護的張俊雄受訪時指出，中國國民黨以戒嚴統治台灣，對事件受難者的前副總統呂秀蓮、民主進步黨前主席黃信介等一般百姓以軍事審判，依叛亂罪處以唯一死刑。

張俊雄表示，面對不公平對待，律師團決意挺身辯護。他盼大家珍惜得來不易的民主，持續守護自由民主、人權及言論自由。

參與遊行的還有時代力量、台灣基進等代表及民進黨籍立委李昆澤、管碧玲、賴瑞隆等人。

台灣基進不分區立委提名人名列第一、高雄醫學大學性別研究所退休教授成令方受訪指出，40年前警方鎮壓美麗島事件遊行民眾的畫面，很像現在香港街頭的「反送中」運動畫面，呼籲大家珍惜台灣得來不易的民主自由，明年1月11日一定要用神聖的一票守護台灣的自由民主。（編輯：戴光育）1081207

紀念美麗島事件40週年，台灣南社等社團7日比照40年前美麗島遊行路線，在高雄舉辦「守民主護台灣遊行暨祈禱會」，緬懷當年精神。中央社記者程啟峰高雄攝　108年12月7日
紀念美麗島事件40週年，台灣南社等社團7日比照40年前美麗島遊行路線，在高雄舉辦「守民主護台灣遊行暨祈禱會」，緬懷當年精神。中央社記者程啟峰高雄攝　108年12月7日
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