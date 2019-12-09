立院排審老農津貼條例喊卡 綠委：以農保處理

（中央社記者陳俊華台北9日電）立法院週三原訂排審老農津貼暫行條例修法，有民進黨立委提案將津貼提高至8000元，但議程突取消。民進黨團書記長李俊俋今天說，現在修法會被批評政策買票，不如用永續性的農保處理。

立法院社會福利及衛生環境委員會原訂週三下午排審「老年農民福利津貼暫行條例」第4條條文修正草案，但今天查看立法院會議預報網頁時發現，週三下午的議程已取消。

民進黨立委陳明文等人提案，擬參照勞保年金年資給付率1.55%，將老農津貼「基底」墊高，以制度性計算加上農保及年資給付率，讓現行每月津貼數基底由新台幣7256元提高至7849元，再依物價調整後，希望能自民國109年起，每位老農月津貼從現行7557元增至8175元。初估有59萬老農受惠，增加40多億元預算由中央全額負擔。

當時行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）曾回應，行政院依照現行法規發放老農津貼，明年不會將老農津貼加碼至8000元，但政府照顧農民的立場不會改變。立委若欲修改，尊重立法院審議。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋晚間向中央社記者表示，上週才知道陳明文堅持要委員會排審，後來不知道怎麼拿掉了；除會被在野黨批評「政策買票」是一個問題，現在提老農津貼意義不大，「就是彼此加碼，沒有解決問題」，不如用永續性的農保來處理退休部分，農委會也主張用農保處理。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，過去政府對農民照顧相對不足，工業化過程也犧牲農民權利，假設政府要照顧、強化照顧農民，國民黨贊成，但不能選舉到了才想到農民、騙選票；假設有更好制度，可參酌其他產業薪資成長情形、農業獲益情況訂定合理標準，「拿掉議程，顯然本來就是要政策買票」。（編輯：郭萍英）1081209