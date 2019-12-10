卓榮泰苗栗輔選拜票 看好立委選情上揚

民進黨主席卓榮泰（右3）10日陪同苗栗縣立委參選人徐定禎（右2）前往頭份的市場掃街拜票，與不少在地鄉親拉近距離，同時為總統蔡英文和民進黨拉票。中央社記者管瑞平攝 108年12月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）民進黨主席卓榮泰今天陪同苗栗縣立委參選人徐定禎和羅貴星掃街拜票、召開座談會，卓榮泰表示，看好全台綠營立委選情，只要苗栗2席全上，有信心國會立委過半。

卓榮泰下午先陪同苗栗縣第2選區（山線）立委參選人徐定禎前往頭份市中華市場掃街拜票，徐定禎是上屆頭份市長卸任，與不少在地鄉親拉近距離，卓榮泰幫徐定禎加油打氣，同時為總統蔡英文和民進黨拉票。

卓榮泰高舉3號「OK」的手勢，提醒支持者，雖然蔡總統的民調支持度「穩定且持續加溫」，但選戰最後一個月，要防止很多內外在因素，必須提高警覺，絕對不能大意、不能放鬆、不能輕忽，一定要步步為營。

卓榮泰晚間轉往竹南鎮保民宮，參加苗栗縣第1選區（海線）立委參選人羅貴星舉辦的座談會，現場吸引近200名鄉親參與。卓榮泰表示，在吃飯時間看到這麼多人一起來支持羅貴星，顯示苗栗選情不再是「鐵板區」、「深藍區」。

卓榮泰表示，民主進步黨中常會明天移師雲林，將公開宣布最後30天，總統和立委總決戰的戰術與戰略，要全面進行翻新，「不允許低俗化、階級對立、親中造假的政黨取得席次」，必須全線反攻。

卓榮泰指出，此次立委選舉，苗栗縣將是指標席次，只要徐定禎和羅貴星都能夠贏得選戰，跟大家保證民進黨「國會絕對過半」，如此一來，總統蔡英文才能順利推動政策，進而達成「保住民主政權」、「維護國會優勢」、「推動進步價值」等3大目標。（編輯：方沛清）1081210