蔡陣營對抗假消息打政績牌 官網唯績百科上線

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文連任競選辦公室今天公布「小國好民大幸福」政績動畫，官方網站新增「唯績百科」專區，蔡陣營表示，端出實際執政政績，對抗不實的假新聞、假消息。

總統蔡英文競選連任辦公室上午由發言人簡舒培、廖泰翔及民進黨不分區立委參選人洪申翰召開記者會，推出由插畫家牛奶人繪製的「小國好民大幸福」政績動畫；也宣布總統官方網站「唯績百科」專區上線，端出實際執政政績對抗不實的假新聞跟假消息。

簡舒培表示，政績動畫用不同職業角色來說明小英總統照顧各行各業的政策成果。她說，動畫是邀來2012年蔡總統參選時，替商品與文宣插畫協力的插畫家牛奶人繪製，創作者也在影片中埋有多個和小英總統本人、政績、以及與台灣意識有關的彩蛋。

洪申翰則列舉，「電動車、燃油電動車補助」、「汰換家電節能補助」、「小黃汰舊換新1.2萬輛」等措施都是小英政府以實際行動推動落實節能或支持基層過渡轉型的具體政策。未來，他進入國會也會持續協助小英政府在能源與環保政策上的推動。

除了政績動畫外，廖泰翔宣布總統連任官方網站再升級，推出「唯績百科」的個人化政績查詢專區，使用者根據自己的「性別、年齡、家庭組成、經濟狀況、關心議題」，查詢與自己或親友最相關的政績，讓全國不同背景的人民，都能了解到小英總統為大家做的努力。

廖泰翔說，「唯績百科」不只有查詢功能，更能成為支持者在社群媒體上的「軍火彈藥庫」。查詢網站上目前共有148項政績，每項政績都搭配一張政績圖卡，使用者也可以火速分享特定政績，LINE給身邊的人。

廖泰翔也分享最新小英競選歌曲「自信勇敢咱的名」MV，這首歌是由滅火器樂團製作，象徵做為勇敢驕傲的台灣人，一直勇敢自信地走下去。

對於民進黨飛行夾克即將開賣，國民黨總統參選人韓國瑜在臉書暗指民進黨，先出不算贏爆紅才是贏，也身為台北市議員的簡舒培回應說，在選區大安、文山，連國民黨的里長都來要求幫忙買外套，手上的訂單接近50件，還不夠紅嗎。

「依照韓國瑜的邏輯可能選舉穿夾克這件事情也是他發明的，所以到處嗆聲」簡舒培說，選舉若只靠嗆聲、靠外套不會贏，選舉要看政績、要看良心、要為台灣人民做什麼事情，不是靠身上的外套。

被詢及韓國瑜接受電視台專訪回應「落跑市長」一說表示，沒有對不起高雄市民。

簡舒培表示，韓國瑜上任高雄市長不到一年來施政滿意度吊車尾、上任以來請假的時間全國最長、放寒假的時間比人家放暑假還長，韓國瑜上班時間比高雄日照時間還要短；韓國瑜妻子李佳芬將閨密當主秘、閨密的兒子當特助，牌友兼司機當董事長，酬庸當道「你說你沒有對不起高雄市民」。（編輯：黃國倫）1081211