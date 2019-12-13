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2020國會政黨辯論會15日登場 8政黨選前交鋒

最新更新：2019/12/13 12:59

（中央社記者王揚宇台北13日電）明年立委選舉，不分區參選爆炸；公民監督國會聯盟與民視電視公司合作，將於15日下午共同主辦國會政黨辯論會，預計有8個政黨的代表出席，讓他們說明理念，尋求政黨票支持。

根據中央選舉委員會統計，明年立委選舉，共有19個政黨完成全國不分區立委登記，共提出217名候選人名單，登記政黨數量與候選人總數，雙雙創歷史新高。

公督盟今天召開記者會，說明辯論會流程細節與公布預計出席的政黨代表名單。

公督盟執行長張宏林表示，2020大選國會政黨辯論會將於15日下午2時至5時舉行，民視新聞台、民視新聞網將現場直播；辯論會分為4個階段，依序為申論（各政黨2分鐘）、公民代表提問（主題為兩岸、經濟、國會改革，各政黨2分鐘）、交叉詰問及結論（各政黨3分鐘）。

至於出席的各政黨辯論代表名單，張宏林說，民進黨為發言人李晏榕、不分區被提名人董建宏；國民黨為義務副秘書長張顯耀、不分區被提名人陳以信；親民黨為不分區被提名人滕西華與陳怡潔；時代力量為不分區被提名人王婉諭、桃園市第3選區立委參選人林佳瑋。

此外，其他4個政黨代表分別為，台灣民眾黨不分區被提名人賴香伶與張其祿；台灣基進為不分區被提名人陳奕齊、台中市第2選區立委參選人陳柏惟；新黨為不分區被提名人邱毅與王炳忠；綠黨為不分區被提名人鄧惠文與王浩宇。

張宏林也提到，這次的辯論會是由民間舉辦，政府有責任在選前舉辦19個政黨能完整參與的政黨辯論會，中選會應面對問題，保障民主政治中多元代表的聲音，公督盟也敬邀各黨加入，要求中選會舉辦全國不分區政黨辯論會的行列。（編輯：紀淑芳）1081213

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