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賴清德挺謝佩芬：年輕人願扛責任 請用選票支持

最新更新：2019/12/15 17:01

（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨副總統候選人賴清德說，讓今日的台灣要成為明日的香港，而不是讓今日的香港變成明日的台灣，差別在於有沒有年輕人願意出來扛責任，既然有年輕人願意出來扛責任，請大家也勇敢用神聖選票支持年輕人。

賴清德今天陪同民進黨台北市立委參選人謝佩芬出席反送中紀錄片座談，並走訪建國花市拜票。

先前傳出前總統馬英九原本今天下午也要陪同國民黨立委參選人林奕華到建國花市掃街，後來臨時決定改行程，改到南門市場拜票。

對此，謝佩芬下午受訪時表示，2020台灣要贏，台北先贏，大安區更是關鍵一區。大安區雖是藍大於綠的選民結構，但這3個多月來，她在基層跑，發現很多國民黨傳統支持者都認為國民黨已經變質了，想要更改原先支持政黨的決定，這是非常關鍵、指標性的現象，她相信大安區的選情會越來越樂觀，有信心贏得勝利。

謝佩芬說，吳斯懷擔任國民黨不分區立委，讓全民反感，她希望自己的對手林奕華表態，如果支持吳斯懷，就說清楚，如果不支持，也請和台灣絕大多數人民站在一起。

賴清德提到，香港區議會選舉，代表人民的泛民主派陣營獲得86%的席次，也贏得國際社會的尊敬；為什麼香港這次贏得壓倒性勝利，主要是因為年輕人站出來，年輕人站出來當候選人，年輕人站出來扛起香港未來的責任，勇敢去投票，除了站上街頭在第一線抗爭以外，這場選舉裡面，年輕人也扮演關鍵角色。

他說，要讓今日的台灣要成為明日的香港，而不是讓今日的香港變成明日的台灣，差別在哪裡，就是有沒有年輕人願意出來扛責任，既然有年輕人願意出來扛責任，請大家也勇敢用神聖的選票支持年輕人，讓台灣成為民主的燈塔，持續照耀香港，讓香港能夠成為今日的台灣。（編輯：蘇志宗）1081215

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