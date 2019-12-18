蔡總統：韓國瑜只是把庶民與苦人當作選舉工具

（中央社記者顧荃台北18日電）總統蔡英文今天表示，國民黨總統候選人韓國瑜講很多「庶民」跟「苦人」，但韓當選高雄市長卻選擇落跑，急著選總統，拋下市民、追逐個人權力；只是把苦人跟庶民當作選舉的工具。

蔡總統在第三階段總統電視政見發表會上表示，剛才韓國瑜提到「世界忘記台灣」，很可能是韓國瑜比較少出國，或者是比較不注意國際情勢，大概是韓「出入中國比較多一點」。國外大家講到台灣，都覺得台灣是很好的地方，有民主自由、科技與經濟發展等，「與其說世界忘記台灣，倒不如說韓國瑜很可能已經忘記世界」。

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

蔡總統提到，這次選舉聽到韓國瑜講很多「庶民」跟「苦人」，韓國瑜當選高雄市長，原本有機會為高雄好好做事，不過韓國瑜選擇落跑，急著選總統，拋下市民、追逐個人權力；人民要問，高雄人發大財了嗎，如果沒有，台灣人民憑什麼相信韓做總統，台灣就會發大財。韓國瑜為庶民、為苦人做了什麼，很多人都覺得，韓國瑜只是把苦人跟庶民拿來當作選舉的工具而已。

蔡總統表示，她要告訴韓國瑜，領導人如何替庶民、苦人解決問題、創造機會。她就任總統後，解除健保欠費鎖卡、把C肝納入健保，不再讓人們因為肝病而受苦；把經濟從谷底拉起來，日以繼夜的做，現在的經濟穩定成長。

影片來源：華視直播頻道YouTube頻道

她說，曾有個阿嬤告訴她，私立幼兒園太貴，公幼抽籤抽不到，3歲的孫女無法上幼兒園，所以她花很多力氣增班、提供補助，讓孩子可以進幼兒園或托嬰中心；也協助小攤商、傳統的商家與計程車司機等，因應電子商務跟共享經濟的衝擊，包括推出國旅遊補助、夜市抵用券、補助小店提升行動支付的環境、以及協助1萬2000輛老舊計程車汰舊換新等；並通過法律協助中高齡者就業、研擬協助中老年民眾的養老財務規劃、規劃農民退休制度，做更完整的長照。

在年輕人方面，蔡總統說，行政院推出協助年輕人創業的方案，第一個100萬的資金需求由政府來保證，並試圖建立文創鑑價制度，提供融資協助。

她說，這些都是韓國瑜口中的庶民苦人，她沒有忘，她一直在做，一直在解決問題，「忘掉責任，忘掉承諾的人，應該就是韓市長」。庶民最痛的，「就是有人假裝是他們，一直拿他們來消費、拿他們來當作選舉的工具。」

蔡總統表示，政府應該帶給人民希望，人民也會為國家帶來希望，她以參與沱江艦開工典禮為例指出，政策如果做對，人民參與其中會有很大的光榮感。除了國艦國造，在國機國造的部分，跟漢翔合作的美國洛克希德馬丁公司說，漢翔的團隊是世界上最好的團隊，她聽到真的很高興，台灣年輕人正在挑起國家未來的責任。

蔡總統說，她也在FB、Google、LINE，以及波特王的公司，看過在網路社群裡面創造未來的年輕人；在電競比賽、在體育賽事中，也有許多很有成就的年輕人，政府給他們支持，例如把體育的總經費預算提高將近70%，當政府做對事情，苦人跟庶民會得到照顧，年輕人會有更多揮灑的空間，可以實現夢想。

她說，要讓蔡英文再做4年，讓改變的故事繼續下去。2020選一個值得信賴、能夠帶領國家抵抗壓力、創造未來的總統。（編輯：林淑媛）1081218