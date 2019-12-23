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首頁 / 政治

馬英九批反滲透法搞特務 卓榮泰：屬中國立場

最新更新：2019/12/23 15:46
民進黨主席卓榮泰（前右）23日南下陪同嘉義縣第1選區立委參選人蔡易餘（前左）車隊掃街。卓榮泰樂觀看待蔡易餘的選情。中央社記者蔡智明攝　108年12月23日
民進黨主席卓榮泰（前右）23日南下陪同嘉義縣第1選區立委參選人蔡易餘（前左）車隊掃街。卓榮泰樂觀看待蔡易餘的選情。中央社記者蔡智明攝　108年12月23日

（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）民進黨主席卓榮泰今天到嘉義縣陪同立委參選人蔡易餘掃街。針對前總統馬英九認為反滲透法是特務治國，卓榮泰說，對反滲透態度，民進黨是站在台灣立場，有人則站在中國立場。

卓榮泰今天上午到嘉義縣東石鄉，陪同民進黨嘉義縣第1選區（海線）立委參選人蔡易餘車隊掃街。

針對馬英九批評反滲透法是特務治國，卓榮泰接受媒體聯訪表示，自己穿的飛行夾克叫「防風、防雨、防滲透」，所謂滲透就是由外而內，反滲透法是指境外勢力滲透到台灣，但若解釋成「搞特務」，那代表對這部法律極度不了解，心理在作祟。

卓榮泰說，「不要用封建時代，以及自己過去特務機關身分的經驗，來看這套反滲透法」，且從對反滲透態度可以明顯比較，民進黨是站在台灣的立場，有人則是站在中國的立場。

卓榮泰也批評，國民黨總統候選人韓國瑜身為高雄市首長，應關心高雄挺韓、罷韓大遊行是否和平結束，而非事後數落罷韓的一方，繼續製造對立。

卓榮泰強調，從過去的礦泉水、滷肉飯，到庶民、乞丐、王子說法等等，大家已無法忍受。希望韓國瑜能聽下去，大選只剩十幾天，不要再挑起社會對立。（編輯：洪學廣）1081223

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