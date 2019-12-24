再談2014上海行 賴清德：我展現國家尊嚴

（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨副總統候選人賴清德今天說，2014年6月他以台南市長身分前往中國上海訪問，在談笑間，他展現的是國家尊嚴與兩岸對等的原則，雙方輕鬆晤談、氣氛愉快，「但該堅持的立場也絲毫沒有打折」。

賴清德晚間透過臉書貼文指出，往事歷歷可證，攤在陽光下，可供檢驗。

他說，2014年6月，他以台南市長的身分前往中國上海訪問，這也是他首度前往中國，主要是為了主持陳澄波120週年冥誕，「海上煙波─陳澄波藝術大展」上海展的開幕式。

賴清德提到，當時他特別帶了台南市的伴手禮北門虱目魚酥，在介紹虱目魚時，告訴時任上海市長楊雄虱目魚命名的民間傳說，是源自於鄭成功打敗荷蘭人登陸時，看到虱目魚問「什麼魚？」因為鄉音過重，當地民眾以為鄭成功將它命名為「虱目魚（什麼魚）」，所以虱目魚就這樣流傳下來。

賴清德說，當時他也提到這個故事和李登輝在台灣接任總統的民間傳說有異曲同工之妙，蔣經國晚年時，常常要去上廁所，秘書問蔣經國下一任的副總統人選是誰，蔣經國回答「你等會兒（李登輝）」，所以幕僚就以為蔣經國提名李登輝當副總統。

賴清德表示，這兩個故事當然都是鄉野傳說，他曾求證前總統李登輝，得到的答案是「沒有這回事！」同樣的，虱目魚的「虱目」兩個字源自於平埔族，是閃閃發亮的意思。

他說，在談笑間，他展現的是國家尊嚴與兩岸對等的原則，雙方輕鬆晤談、氣氛愉快，但該堅持的立場也絲毫沒有打折。

賴清德昨天說，國民黨連日來不斷以含沙射影方式，影射他私下見了中國統戰高層，刻意混淆視聽，大打泥巴仗，但2014年他赴上海訪問是城市交流、藝術交流與學術交流，全程公開。（編輯：楊玫寧）1081224