何時請假輔選 柯文哲：還沒看到請假計畫

（中央社記者梁珮綺台北25日電）台北市長柯文哲將請假全台走透透輔選，他今天說，「有需要請再請假」、「首長是責任制」，且至今還沒看到「請假計畫」。

柯文哲說，他常在報紙上讀到人事任命與選舉計畫，「這個國家最不欠缺的就是謠言，連我都不知道什麼時候要請假，你們怎麼會知道？」

柯文哲上午出席就職5週年記者會，接受媒體聯訪時，做上述表示。

台灣民眾黨19日啟動「全台大眾走」活動，在黨發起人蔡壁如領軍下行遍全台，要宣傳民眾黨理念；按照規劃，黨主席柯文哲28日將率隊從高雄市出發，進行「全台大車掃」來催票，知情人士說，柯文哲預計30日起請假輔選。

不過，被問及是否確定請假時，柯文哲則未正面回應，先表示自己常在報紙上讀到人事任命與選舉計畫，後則說「有需要請再請」、「首長是責任制」，並要所有人不用擔心，「我這人做事太認真，哪裡是問題」。

柯文哲說，下週與下下週還有市政會議，他也有市政行程，「這個國家最不欠缺的就是謠言，連我都不知道什麼時候要請假，你們怎麼會知道？」並稱自己至今還沒看到幕僚排出來的請假計畫。

他表示，他不太贊成整天請假，截至目前為止，只有利用假日及下班時間輔選，「也許我們想要請假，一下議會叫你去、一下預算沒審出來，要去申請也申請不到，好像發現通通不用做」。

柯文哲還說，如選前之夜場地借不到，搞不好也不用辦。

對於財經專家胡采蘋「罷柯一定是比罷韓（國民黨總統候選人韓國瑜）容易」說法，柯文哲認為有可能，如先前在高雄市的罷韓遊行，有50萬人參與，挺韓則35萬人，「現在去外面說要擁柯，我看叫不到3500個」。

話鋒一轉，他表示，「我們是沒有殼的烏龜，政黨還是保護圈」，指民眾黨9月才開始招募黨員，到現在才3個多月，還沒被消滅已經很了不起。（編輯：張銘坤）1081225