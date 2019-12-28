卓榮泰坦言難阻吳斯懷 盼送青年進國會壓制

（中央社記者王鴻國新北28日電）民進黨主席卓榮泰為立委參選人蔡沐霖站台表示，坦白說，他已無能為力去阻止吳斯懷進入國會，呼籲各界支持民進黨立委參選人，以送更多年輕人進入立法院去壓制吳斯懷。

蔡沐霖今晚在永和四號公園舉辦「永和元年音樂祭」，希望帶給永和翻轉，卓榮泰到場力挺並敘述蔡沐霖擔任他的特別助理稱職又努力，更主動請纓願接受黨的徵召到永和參選並試圖建立翻轉的典範。

他表示，民進黨在永和選情過去雖不強，但他對蔡沐霖的對手很熟悉，20多年就在立院，一個社區或國會無法更新，想法就會一直停留在過去，社會的進步及改變也會有限的。因此，蔡沐霖已打出一個風格及世代特色，希望他能努力翻轉永和並進而成為翻轉的典範。

由於選舉進入倒數，卓榮泰表示，目前黨部正在精密作業中，準備在選舉投票前10天，將在各地展開全國大車隊等活動作最後衝刺，明晚更邀年輕世代「台灣派隊」的10多名立委參選人到中央黨部前，舉辦「百萬青年站起來，全民下架吳斯懷」活動。

卓榮泰表示，「坦白說，我已無能為力去阻止吳斯懷進入國會」，這是年輕世代要做的事，他只能送更多年輕人進立法院來壓制吳斯懷，更呼籲年輕世代一起站出來下架國民黨不分區立委提名人吳斯懷。（編輯：方沛清）1081228