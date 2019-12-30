蔡總統競選廣告 吳念真獻聲籲投票守護未來[影]

蔡英文總統連任辦公室30日公布「守護咱的未來」競選廣告，邀請導演吳念真親自獻聲，強調民主自由的珍貴。圖為影片中一幕。（圖取自facebook.com/2020.ing.office）

（中央社記者顧荃台北30日電）蔡英文總統連任辦公室今天公布「守護咱的未來」競選廣告，邀請「台灣歐吉桑」、導演吳念真親自獻聲，強調民主自由的珍貴，呼籲民眾在明年大選出來投票，守護下一代與未來。

蔡辦上午舉行「選前造勢活動暨全國同步站路口拜票宣布」記者會，公布「守護咱的未來」競選廣告，畫面呈現台灣各個角落勤奮打拼、平凡偉大的庶民身影，呼籲堅守民主，為下一代的生活做出正確選擇。

影片並邀請吳念真獻聲擔任旁白，用樸實感性的語調，強調民主自由的珍貴，呼籲民眾在明年1月11日出來投票，「守護下一代、守護咱的未來 」。

蔡辦發言人莊瑞雄表示，吳念真也親自參與廣告企劃內容，展現基層民眾生活樣貌，透過吳念真的聲音說出各行各業值得尊敬的勞動者，「實在做人、認真做事，不會空思夢想，只想賺大錢」。

莊瑞雄說，影片中也傳達因為有前人奮鬥，台灣才有今日民主果實；鄰近的香港半年多來的動亂，以及中國對台不斷侵擾，讓民眾對未來十分擔憂，害怕失去現有生活。中國國民黨推出總統、立委候選人對兩岸議題態度曖昧閃躲，甚至更有支持中共威權的言論，蔡總統才能讓孩子的未來不必走上街頭。（編輯：紀淑芳）1081230