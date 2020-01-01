苗栗催票拚連任 總統：國會過半是改革成功關鍵

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）總統蔡英文今天到苗栗縣為民進黨選情催票，她說，「我一定會連任」，但總統不能一個人孤單執政，需要國會過半支持，才挺得住壓力，替國家進行改革、守住主權。

總統蔡英文下午由民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿、立委鍾孔炤等人陪同，先後前往苗栗縣苑裡鎮、卓蘭鎮的宮廟參香，為總統連任之路催票，也替民進黨苗栗縣立委候選人羅貴星、徐定禎加油打氣，呼籲支持者在11日投票日，給予民進黨最多的鼓勵、最多的票。

總統車隊抵達時，現場大批民眾熱情高呼「總統好」、「蔡英文凍蒜」，蔡總統也親切與鄉親握手、打招呼。她在致詞時指出，這次是關鍵的選舉，不但總統要過關連任，民進黨立委席次也一定要過半，否則，很難做重大改革，「國會過半是改革成功的關鍵」。

總統表示，過去幾年她做了許多改革、轉型正義的事，包括經濟、能源轉型、重大發展建設，替台灣奠定良好基礎，下一任總統「我覺得我會連任」、「我一定會連任」，但總統不能一個人孤單執政，在許多重大計畫推展之初，會面臨許多不同意見、反對聲浪，溝通過程中最需要的是國會立委的支持，才挺得住壓力，替國家做改革，替這個國家保護主權。

距離投票日只剩下10天，總統指著慈護宮對面山腳國小指出，許多建設都是杜文卿擔任立委時爭取經費改建而成，「有立委、沒立委有差」並向苑裡鄉親喊話支持羅貴星，「票數至少不要輸給杜文卿」。」總統指出，她在2016年接任總統時，台灣的經濟呈現負成長，很多人都認為當年經濟成長率「保1」都有困難，但她接手後，連續14季都正成長，也重回亞洲4小龍之首；除了經濟發展，也推動減稅、加薪、長照2.0，讓人民得到照顧。

總統也提到，有人說她撒錢、債留子孫，但其實並沒有，政府今年預算是平衡預算，而且，國家總債務持續下降，財務是越來越穩定，她話鋒一轉說，她向來很欣賞會理財、能守財政紀律的人，並指向身旁的徐定禎說「這裡就站了一個」，呼籲民眾支持讓徐定禎當選。

總統強調，台灣經濟發展可以穩定成長，最重要的因素在於台灣是穩定、自由、民主、開放的社會，如果沒有守住主權，就沒有民主自由，拜託支持者11日一定要去投票，替台灣寫下歷史，讓全世界聽到台灣的聲音。（編輯：李錫璋）1090101