黑鷹迫降意外　空軍救護隊14架全面停飛特檢

（中央社記者游凱翔台北2日電）UH-60M黑鷹直升機今天上午迫降在新北烏來、宜蘭交界山區，軍方人士表示，為確保黑鷹直升機的飛航安全，已下達空軍救護隊所屬的14架黑鷹停飛，並就操控、雷達、動力、結構等系統檢查，進行「天安特檢」。

參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助理次長洪鴻鈞少將及軍聞社記者陳映竹，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘UH-60M黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來及宜蘭交界處，目前仍在搜救當中。

軍方人士表示，空軍為確保黑鷹飛航安全，空軍救護隊所屬14架黑鷹停飛，並進行「天安特檢」，檢查項目包括「動力系統」、「雷達系統」、「機體結構」、「操控系統」，目前則由S-70C直升機及EC-225直升機擔負救援工作。

黑鷹直升機是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，是從S-70型發展而來的一種中型通用或攻擊直升機，目前中華民國共有60架黑鷹，分別是陸軍30架、內政部空勤總隊15架（日前蘭嶼失事一架，剩14架）、空軍救護隊15架（今天迫降的一架，剩14架）。

主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。

在運送物資時，黑鷹可以裝載1170公斤貨物，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量高達2400公升。台灣四面環海及高山林立，可充分滿足台灣2000公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。

國防安全研究院學者蘇紫雲表示，全球黑鷹機隊有331架失事記錄，若加上今天迫降的就332架。 國軍之前最近一起，是2019年12月5日美國國民兵的黑鷹墜毀在明尼蘇達州。（編輯：林淑媛）1090102