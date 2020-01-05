替總統催票 雞排妹：對政治冷漠就被糟糕人統治

（中央社記者溫貴香台北5日電）距離總統選舉投票日只剩下關鍵6天，總統蔡英文推出「一個拉一個」影片，本名鄭家純的藝人「雞排妹」說，對政治冷漠的下場，就是被糟糕的人統治，不要小看自己的力量，1月11日回家投票。

總統晚間在臉書催票推出「一個拉一個－雞排妹篇」的影片。

總統說，很多人都說年輕人的投票率比較低，但是，大家真的不要小看自己的力量，棉薄之力累積起來，也會有巨大的影響力。過去三年多來，政府在護主權、拚經濟、顧生活，各方面用盡全力，這麼拚就是希望讓台灣更好。

總統表示，改革必須繼續往前走，可是卻有一股力量要把台灣往後拉，在這個關鍵時刻，團結是最大的力量，會繼續努力，讓台灣繼續往前走。

總統也感謝雞排妹願意站出來，一起呼籲年輕人回家投票。1月11日，一個拉一個，聚集棉薄之力，為了台灣，回家投票。

雞排妹在影片中說，很多人說藍綠一樣爛投誰有差嗎？這樣不行。什麼樣的人最傷害台灣民主嗎？就是對政治不關心的人，對政治冷漠的下場，就是被糟糕的人統治。

雞排妹表示，不要小看自己的力量，棉薄之力累積起來也會有巨大的影響力，1月11日為了台灣，回家投票。（編輯：蘇龍麒/楊凱翔）1090105