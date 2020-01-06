韓國瑜黑鷹失事中邪說 卓榮泰：故意的選舉伎倆

（中央社記者顧荃台北6日電）國民黨總統候選人韓國瑜對黑鷹事故的「中邪說」引發爭議，民進黨主席卓榮泰今天說，這都是故意的選舉伎倆，「如果不減少，是他對自己的傷害」。

UH-60M黑鷹直升機2日失事造成8死5傷，參謀總長沈一鳴殉職，韓國瑜昨天在桃園造勢時說，「幾十年中華民國建軍史也沒有發生過最高軍官參謀總長、最大的士官總士官督導長一口氣罹難，我們的國運也不昌隆，到底怎麼回事？台灣到底是得罪誰？台灣是中邪了嗎？」談話引發爭議。

卓榮泰上午在「回到故鄉、守護台灣」車掃出發記者會受訪時表示，在國家遭受這麼大的損失，國軍多位高階優秀將官為國殉職的同時，應該抱著不捨悲痛的心情；講風涼話、或是不需要的比喻，都不應該在此時發生，更不應該在選舉造勢場上，用消費國家傷痛與人民英雄的輕蔑態度。

卓榮泰表示，這都是故意的、都是選舉伎倆，不能落入圈套。他要求所有候選人，要把這些伎倆當作過程中的小石頭，在選戰的最後一週敞開心胸、向歷史國家負責，就會比較平靜，知道如何冷靜應對；「這些選舉伎倆、選舉語言能減少，是我們對他的期待，如果不減少，是他對自己的傷害」。

媒體詢問，台北市長柯文哲昨天說操作統獨意識形態的背後是懶惰，卓榮泰說，這與剛才的回應一樣，是為了自己或部分候選人在提高聲量而已，不面對重要的問題，而是挑動情感上的分裂，例如挑動政府跟軍公教人員、執政黨跟軍人間的分裂，這是絕對不智的，沒有人能得到好處，只有中國共產黨能得到最大的好處，絕對不能落入這樣的圈套。（編輯：蘇龍麒）1080106