賴清德苗栗啟動中台灣掃街 籲年輕人返鄉投票

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）民進黨副總統候選人賴清德今天從苗栗展開中台灣車隊掃街，他向年輕選民喊話，這個月回鄉2次，先為國家投票，「守住了國家、民主，再回家吃團圓飯，這是最好不過的事」。

總統、立委選戰倒數，民進黨由總統蔡英文、副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、民進黨主席卓榮泰兵分4路全台車隊掃街。賴清德今天鎖定中台灣，在苗栗、台中、彰化等地進行車隊掃街拜票，上午車隊在苗栗市火車站前廣場集結時，北美台灣客家公共事務協會、全球海外台灣客家後援會百餘人手持旗幟、布條，熱情高呼「英德配凍蒜」、「台灣勝利」，氣勢高昂。

賴清德與民進黨苗栗縣第二選區（山線）立委候選人徐定禎站上宣傳車，繞行苗栗市區重要街道，向沿途店家、民眾揮手懇託支持，在苗栗競選總部短暫停留後，隨即轉往通霄、苑裡地區，陪同苗栗縣第一選區（海線）立委候選人羅貴星車隊掃街。

賴清德表示，從過去台灣民主運動史到近日香港反送中運動，凸顯年輕人是國家的未來、扮演了改變國家、建設國家最關鍵的力量，這次總統、立委選舉也是如此，選戰最後關頭，民進黨透過各種管道向年輕朋友傳達重要訊息「一定要返鄉投票」。

賴清德說，這個月要返鄉2次，一次是為國家，一次是為了家庭的團圓，「先有國、後有家，國家保護住了，民主維護住了，再回家吃團圓飯，這是再好不過的事情」，他向年輕人喊話「這時候國家需要你們」，呼籲年輕人一定要返鄉投票。（編輯：方沛清）1090107