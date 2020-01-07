蔡總統挺進激戰區雲林南投 韓國瑜攻基隆宜蘭

（中央社台北7日電）2020大選倒數，總統蔡英文車隊掃街今天挺進嘉義縣市、雲林縣、南投縣，呼籲將激戰區變成勝選區；國民黨總統候選人韓國瑜前進基隆，並搶攻民主聖地宜蘭，要大家支持讓國民黨重新再起。

親民黨總統候選人宋楚瑜今天走訪南投，被問到選前之夜是否與鴻海創辦人郭台銘合體時說：「我們到時候來看」。台灣人要自由民主、要向上提升，一定要找一名會做事的人，好好為大家服務。

選戰倒數3天，蔡總統昨天從屏東楓港啟動一連5天的車隊掃街，今天持續北上，陪同嘉義縣立委候選人蔡易餘與陳明文、嘉義市立委候選人王美惠、雲林縣立委候選人蘇治芬與劉建國以及南投縣立委候選人蔡培慧車隊掃街，晚上連趕南投與彰化2場造勢晚會。

民進黨在2016年選舉，雲林以南立委全壘打，建立起「民主防線」，雲林有輸不得的壓力。

蔡總統下午前往激戰的雲林縣蘇治芬選區，全力拉抬。同一時間，蘇治芬的對手、國民黨立委候選人張嘉郡也安排車隊掃街，雖然未狹路相逢，但隔空較勁意味濃。

民進黨晚間在草屯鎮陳府將軍廟廣場舉辦造勢晚會，主辦單位稱現場湧入5000多名支持者。蔡總統壓軸上台致詞說，南投長期由國民黨執政，縣長和立委都是國民黨，但她要問問大家「這幾年有進步嗎？有改變嗎？」南投縣歷年選舉，民進黨都「差一點點」，這次一定要拚過。南投是艱困選區、激戰區，希望大家一起把南投變成勝選區。

蔡總統接著轉往彰化出席造勢晚會，蔡總統說，為什麼有這麼多年輕人支持蔡英文？因為年輕人相信民進黨的理念，不希望政府財務困難，變成他們未來的負擔，年輕人不想看到台灣重啟危險的核四，把解決不了的核廢料丟給下一代，年輕人不想看到經濟被鎖在中國，薪資因此疲軟，年輕人的未來就是台灣的未來，她呼籲民眾踴躍出來投票，確保台灣的未來。

蔡總統明天持續車隊掃街，將從彰化縣出發，一路北上台中市、苗栗縣，晚間預計連趕新竹縣、桃園市兩場造勢晚會。

韓國瑜今天走訪基隆、宜蘭，為立委候選人宋瑋莉、呂國華輔選，做最後衝刺。韓國瑜陪同宋瑋莉參拜基隆慶安宮、奠濟宮，慶安宮主委、民進黨副總統候選人賴清德舅舅童永夫婦也前來迎接並陪同參拜。

韓國瑜在宋瑋莉團結大會時表示，今天是平常上班日，但現場仍有非常多的民眾相挺，基隆人像石油一樣冒出來，證明民心思變。

韓國瑜說，這場選舉是寶貴的民主學習之旅，蔡總統和民進黨不只有海陸空三軍，還有第四軍網軍，資源不斷，加上抹黑、抹黃配合假民調，資源不對等，就好像拳擊手上擂台，對方有飛彈導彈，「我們只拿指甲刀」，所以乾脆閉著眼睛打，並喊出民調蓋牌，他相信得民心得天下，而不是得網軍得天下。

下午轉往宜蘭為呂國華站台時，受到熱烈歡迎，支持民眾高喊「總統好」、「韓國瑜凍蒜」，主辦單位宣布現場超過2萬人。宜蘭女婿、國民黨主席吳敦義也到場力挺。

韓國瑜說，宜蘭是民主聖地，一定要衝破烏雲，讓世界尊重台灣，找回台灣光榮感。宜花東未來的發展，要在不污染環境的前提下，全力衝刺經濟、辦好教育、發展地方建設。

韓國瑜明天唯一一場公開行程是出席在國民黨舉行的「冠軍花落誰家？完整的大解密奧步108招！」以及「謝長廷的謊言！自曝子弟兵行蹤！」記者會。（編輯：黃國倫）1090107