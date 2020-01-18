賴清德：改革調整黨名 相信對國民黨有幫助

（中央社記者郭建伸、侯姿瑩台北18日電）副總統當選人賴清德表示，他盼國民黨能改革成功，成為人民支持的政黨，並跟民進黨良性競爭。他也強調，若國民黨有辦法調整黨名，跟台灣的生命合在一起，相信對他們有幫助。

賴清德接受民視新聞觀測站專訪，談論選後的局勢，及對國民黨、台灣民眾黨的看法；專訪內容於今晚播出。

賴清德說，國民黨過去執政了幾十年，從執政走到在野，重回執政後現在又在野，他們必須要勇敢面對每個階段困難；國民黨是台灣主要政黨，若能改革成為人民支持的政黨，跟民進黨在國內良性競爭的話，這是一件好事，希望他們能夠改革成功。

主持人詢問，中國國民黨該不該把中國兩字拿掉；賴清德說，香港反送中事件，讓國人清楚知道一國兩制的失敗，而導向一國兩制的一個中國原則的九二共識也同樣不可行，在這樣的狀況之下，國民黨勢必要調整。

賴清德強調，如果國民黨有辦法調整黨名，跟台灣的生命合在一起，相信對他們有幫助。

他指出，雖然韓國瑜的選票有500多萬票，國民黨不分區選票也比以往多，若國民黨調整政黨文化跟國家優先順序，相信國民黨有再起機會；若沒有改革調整，可預期國民黨下次會遭遇更大困難。

談及高雄市長韓國瑜面臨的罷免案，是否窮寇莫追？賴清德說，不必把韓國瑜當作寇，因為民主國家是競相爭取人民支持，無所謂王也無所謂寇。

是否繼續罷免案，賴清德說，政黨不必站在第一線，讓有意願的民間團體自己去發動，並尊重高雄市民決定。

至於在新國會中，民進黨與第三大黨民眾黨的關係是敵是友？賴清德說，相信台北市長柯文哲領導的民眾黨會基於國家利益，必要時也會跟執政黨合作。另外，在野黨本身的責任就是監督執政黨，也不必因為在野黨的反對，就特別把對方當成敵人。（編輯：謝佳珍）1090118