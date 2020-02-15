防疫特別條例立法受矚 蘇貞昌18日拜會游錫堃

（中央社記者溫貴香台北15日電）行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天表示，行政院長蘇貞昌18日上午將拜會立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、秘書長林志嘉與三個在野黨團，20日拜會民進黨團。這也是蘇貞昌第一次拜會游錫堃。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），並要求各國將此疾病視為「頭號公敵」，「儘量積極地」對抗這項疾病。因應武漢肺炎防疫特別條例草案與特別預算案編列及立法進度，社會各界高度矚目。

立法院預計21日開議，Kolas上午受訪表示，蘇揆規劃18日上午拜會立法院三長與三個在野黨，分別是中國國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團。

民進黨立法院黨團總召柯建銘上午受訪也說，20日上午（週四）行政院會將通過因應武漢肺炎疫情的特別條例草案，中午民進黨團會議，蘇貞昌將至黨團拜會，爭取執政黨團立委的支持。

柯建銘昨天表示，行政院會20日將通過防疫特別條例草案，當天就送立法院審議，立法院21日開議時，民進黨團將就特別條例草案列入報告事項逕付二讀，改列院會討論事項，就實質內容請游錫堃主持朝野協商。

因此，他表示，21日院會交付協商後，將請游錫堃24日召集朝野協商，在朝野各黨團有共識的情況下，可以排除法案一個月的冷凍期，預計25日三讀通過，以最快的速度完成立法，行政院會將可以在27日提出特別預算草案，再據此安排蘇貞昌的特別預算報告時程。（編輯：紀淑芳）1090215