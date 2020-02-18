武漢肺炎紓困 蘇貞昌：要快速有效雨露均霑

（中央社記者陳俊華、范正祥台北18日電）為因應武漢肺炎紓困，行政院將提出特別條例及特別預算。行政院長蘇貞昌今天說，盼立院通過後能有效施行，將受到的衝擊減到最小，並要快速有效、雨露均霑，讓各行各業能周延受照顧。

蘇貞昌、行政院副院長陳其邁等人上午到立法院拜會立法院長游錫堃，民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱陪同出席。

武漢肺炎疫情衝擊產業，蘇貞昌指示編列新台幣600億元特別預算因應。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）16日表示，作為特別預算法源依據的特別條例列為最優先法案，將在20日行政院會提出。

媒體詢問，未來若有企業受疫情影響放無薪假，或有民眾請防疫照顧假，行政院是否對企業、員工有減稅的配套措施？蘇貞昌表示，現在防疫最優先，因疫情而受困的就紓困、振興，因此受衝擊的無論是人或產業，都有相關對應措施。

蘇貞昌說，未來在條例裡會有擘劃方向、態度，預算中各方面規劃也會很詳細；希望立法院通過後能有效施行，一定會讓受衝擊的減到最小，化危機為轉機。

媒體追問，為何企業不減薪、不裁員才有優利貸款，蘇貞昌表示，紓困就是要走出困境，就各行各業受衝擊情況，要作出有效的紓困方式、對應解決，每個行業衝擊情況各有不同，行政院也都有對應措施。

蘇貞昌說，「我們都是一個態度，就是希望最快速有效、希望雨露均霑」，各行各業都能周延受到照顧，行政院會陸續提出。

游錫堃與蘇貞昌會面時，引用老子「道德經」的「為之於未有，治之於未亂」，肯定行政團隊戮力從公，在包括防疫在內等各方面績效顯著，做到「有政府、會做事」，這次武漢肺炎，防疫檢測各方面都做得非常好，不僅國人讚賞，國際也非常肯定。

蘇貞昌則說，武漢肺炎疫情險峻，國人同胞同心協力防疫，受衝擊的人民、產業非常多，行政院將在20日通過特別條例，並最快速送請立法院審議，請立委能夠快速通過；只要條例一通過，行政院訂特別預算再送請立法院審議，也期待能夠快速通過，人民最期待的防疫、紓困、振興都需要立法院通過立法及預算支持。

蘇貞昌表示，非常高興得到游錫堃指教並允諾大力支持讓特別條例及特別預算能夠趕快付諸實施，讓台灣不但能度過武漢肺炎這一關，同時能夠更茁壯成長，讓世界看到台灣不只防疫有實力，而且能夠越來越進步、越來越美麗。（編輯：謝佳珍）1090218