立委要求政院查潤寅詐貸案 顧立雄：已充分掌握

（中央社記者王揚宇台北21日電）時代力量立委邱顯智今天在立法院質詢，潤寅詐貸案讓公股行庫損失慘重，要求行政院組調查小組追查。金管會主委顧立雄說，公股行庫損失約24億元，在金融檢查部分，金管會都已經充分掌握。沒有具體回應組調查小組要求。

立法院今天開議，蘇貞昌到立法院提出施政方針及施政報告並備質詢。邱顯智質疑，潤寅公司涉嫌長年偽造不實交易文件，以應收帳款融資向9家銀行騙走鉅款，其中5家銀行是公股銀行，行政院有無掌握狀況？而且，到底是這個騙子很厲害，還是裡面有人謀不臧情形；希望行政院組調查小組徹底追查本案。

顧立雄說，本案分涉及刑案及金融檢查2個部分，其中，刑案部分由檢調偵查；而在金融檢查上，包括對於徵授信、融資管理等相關部分，不分公營、民營銀行「我們都已經進行必要了解與充分掌握。」

邱顯智也質疑去年4月國民黨立委曾銘宗曾邀集3家公股銀行討論潤寅展延貸款情事。

顧立雄說，金管會當時沒有出席這場會議，但就金管會瞭解，這件事情是因為當時牽涉到美國突然制裁伊朗，曾銘宗就伊朗遭受制裁使得潤寅拿不到貨款一事進行協調。

顧立雄也提到，潤寅詐貸新台幣386億元的講法不正確，在這幾家公股行庫，相關損失餘額大約24億元左右。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦被控涉嫌自民國99年8月起，以偽造不實買賣合約書等方式，向9家銀行詐貸。兩人去年6月間潛逃出境，台北地檢署於同年8月間對兩人發布通緝，調查局掌握楊文虎夫婦在美行蹤後，與美國移民及海關執法局（ICE）合作，在今年1月21日逮捕兩人。

檢方統計，潤寅集團共計向星展銀行、元大銀行、台灣企銀、王道銀行、第一銀行、合庫銀行、華南銀行、玉山銀行及兆豐銀行等詐得約386億2718萬490元。台北地檢署今年1月9日依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等36人，並將兩人具體求刑30年。（編輯：林孟汝）1090221