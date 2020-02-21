蔣萬安問第24例在哪 陳時中：公布後真會安心嗎

國民黨立委蔣萬安（左）21日在總質詢時關心第24例北部確診案例在哪？衛福部長陳時中（右）表示，不能公布掌握的特定對象，還說「公布以後，真的會安心嗎？」（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北21日電）武漢肺炎疫情持續擴散，國民黨立委蔣萬安今天在總質詢時關心第24例北部確診案例在哪？對此，衛福部長陳時中答覆時表示，不能公布掌握的特定對象，還說「公布以後，真的會安心嗎？」

北部一名60多歲女性日前確診武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心今天宣布她的20多歲外孫女、40多歲小女兒都確診，兩人2月11日曾到醫院探病，感染源調查中，兩人皆無國外旅遊史。

立法院第10屆第1會期今天開議，行政院長蘇貞昌施政報告後，隨即展開總質詢。

蔣萬安質詢時提及，現在國人很關心的第24例確診案例，是北部地區一名60餘歲婦人，但很多資訊不透明也非常模糊。

他質詢蘇貞昌，「院長，能不能至少告訴國人，到底在哪一個縣市？或甚至是哪一個行政區域？」他身為台北市的立委，「選區民眾這幾天都很擔心，會不會在我們的選區？」

北部一名60多歲女性日前確診武漢肺炎，是國內第24例確診個案。中央流行疫情指揮中心21日宣布她的20多歲外孫女、40多歲小女兒也感染武漢肺炎。（中央社製圖）

蔣萬安質疑，當政府刻意不願意公開透明相關資訊，或不願意多透露一些資訊讓民眾了解，恐會造成地方政府沒辦法積極執行防疫、趕快進行消毒。

蔣萬安認為，如果民眾知道相關訊息，也能做好自我管理。

蘇貞昌答覆，疫情指揮中心一天一次甚至幾次的記者會，不斷更新資料向國人報告疫情的事實狀況，並就政府的要求都向國人明確提出，所以國人之所以會對政府這次處理疫情有高度的信心與肯定，由來於此。

蘇貞昌表示，疫情要透明公開的，政府做到了；但有一些不必引起不必要的干擾。

對於相關疫情資訊，陳時中答覆，「地方政府都知道，衛生局是一起啟動的。」至於是否應公布在哪個縣市、在哪個行政區，民眾才能安心，他回應，「公布以後，真的會安心嗎？」（編輯：趙蔚蘭）1090221