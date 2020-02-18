首批武漢包機台商解隔離 小朋友謝阿中部長幫忙[影]

首批武漢包機返台的台商及眷屬18日解除隔離，中央流行疫情指揮中心展示解除隔離者的感謝信函，其中包含許多小朋友的手繪信。中央社記者陳偉婷攝 109年2月18日

（中央社記者陳偉婷、陳怡璇台北18日電）首批武漢包機返台台商今天解除隔離，有小朋友和家人錄影片「感謝阿中部長」，也有小朋友感謝信寫「我很喜歡小木屋醫院。」衛福部長陳時中對民眾感謝僅說，職責所在。

3日深夜搭乘武漢包機返台的台商及眷屬，在今天清晨解除隔離陸續返家，結束14天的隔離期。

中央流行疫情指揮中心在傍晚記者會展示解除隔離者的感謝信函，其中包含許多小朋友的手繪信。有小朋友用注音表示，「謝謝阿姨，玩具很好玩」，也寫下「我很喜歡小木屋醫院」，且畫上戴著口罩的護理師，還有玩具。

中央流行疫情指揮中心18日舉行記者會，公布首批檢疫期滿民眾感言，有人畫著醫護人員拿大針筒「戰勝病毒」，感謝所有防疫人員的辛苦與付出。中央社記者謝佳璋攝 109年2月18日

記者會中也播放3支解除隔離者的感謝影片，其中一支影片有2名小朋友和家人，他們喊出「謝謝阿中部長」，謝謝大家，讓他們的家人可以順利回家。還有一支影片是3名小朋友高喊「台灣加油。」

另一支影片的主角是一對數個月都沒見面的台商夫妻，其中太太表示，能回來很幸運，謝謝大家的幫忙。在檢疫所，飲食、飲水都非常方便，醫護人員每天詢問體溫並記錄，常打電話來關心心情，台灣人情味很重，真的很溫馨。

這名太太表示，雖然不能出來走動，但大家都很配合，了解隔離對大家比較好，都會配合。

面對解除隔離者的感謝，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中回應媒體詢問心情時表示，「這只是職責所在。」

根據指揮中心統計，目前台灣有22名武漢肺炎確診個案，1人死亡，2人出院，19人病況穩定、持續住院隔離。19名住院隔離者中，有2名隨時可出院，另一名採檢陰性，但尚待專家會議討論出院事宜。（編輯：管中維）1090218