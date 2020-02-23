強化軍中防疫 官兵若赴29國返台須隔離照常支薪

（中央社記者游凱翔台北23日電）武漢肺炎疫情全球延燒，國防部今天表示，這段期間必須前往疾管署認定29個國家的官兵，返台後均應配合執行14天隔離。檢疫隔離期間，以官兵個人年度休假扣除，照常支薪。

因應周邊國家「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）武漢肺炎」疫情延燒，國防部針對近期計畫前往疫情高風險國家旅遊官兵，要求各部隊主官善加勸導，若無特殊原因，應取消前往或延後前往，避免暴露在感染武漢肺炎的風險中。

不過，針對有媒體報導若官兵執意出國遭隔離，期間不支薪的議題，國防部發言人史順文少將今天表示，這段期間因故必須前往疾管署認定29個國家的官兵，返台後均應配合中央流行疫情指揮中心執行14天檢疫管理要求，檢疫隔離的時間，將以官兵個人年度休假扣除（例如補休、特休等假別），所謂「隔離期不支薪」的說法與事實不符。

史順文說，為避免暴露在感染武漢肺炎的風險中，國軍各部隊勸導預劃前往疫情高風險國家旅遊官兵，取消前往或延後前往，大多數官兵均能體認在疫情嚴峻時刻此一措施的必要性，政策獲得大多數官兵的支持。

另外，軍事新聞通訊社也報導，為了防範疫情，國防部長嚴德發也召開防疫管制會議。嚴德發指出，面對疫情可能肇生的影響，戰備任務絕對不能有空窗與罅隙，包括高山站台、外離島、海軍艦艇等各部隊戰備任務，都必須進行完善的規劃，用「最壞的打算與最好的準備」，密切分工、相互支援。

嚴德發指出，各部隊、機關、學校除了進行營門人員體溫量測工作外，針對進入營區的施工廠商、會客等人員，均應進行嚴格體溫量測工作；洽公官兵，應以電話溝通為優先，避免長途洽公，官兵休假在外也應避免出入人員密集場所，並減少營外聚餐，讓防疫工作從自身做起。

除此之外，嚴德發也強調，各部隊應事先研擬「肇生案例後」營區防疫應變辦法，除針對個案進行應處、區隔管理及醫療處置等措施外，營區內也必須進行區隔管理措施，包括獨棟營舍、獨立樓層的安排，以及部隊生活管理動線安排、訓場分配等，避免交叉感染，以維繫部隊戰力。

國防部指出，29國家地區，包括中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、越南、德國、澳洲、美國、法國、澳門、英國、阿聯、加拿大、印度、菲律賓、義大利、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、芬蘭、柬埔寨、尼泊爾、比利時、瑞典、埃及、伊朗。以上國家地區係參考疾管署認定，實施最高防疫標準。（編輯：黃國倫）1090223