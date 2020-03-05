野百合學運30週年 青年民團對新國會提5大訴求

適逢野百合學運30週年，台灣學生聯合會、台灣青年民主協會、台灣公民陣線、經濟民主連合等青年和公民團體5日共同舉行記者會，宣布「未聞島名—野百合學運30週年系列活動」，及年輕世代對於新國會的5大訴求。（台學聯提供）中央社記者許秩維傳真 109年3月5日

（中央社記者許秩維台北5日電）今年3月適逢野百合學運30週年，青年團體與公民團體除了規劃校園座談等系列活動，同時也對新國會提出青年參政、捍衛主權等5大訴求。

台灣學生聯合會、台灣青年民主協會、台灣公民陣線、經濟民主連合等青年和公民團體今天共同召開記者會，宣布「未聞島名—野百合學運30週年系列活動」，及年輕世代對於新國會的5大訴求。

台灣青年民主協會理事吳奕柔表示，30年前野百合學運終止萬年國會後，台灣仍經歷多次大規模的學生及社會運動，公民社會與青年學生不斷透過行動捍衛台灣的自由、民主及人權，「未聞島名」的活動名稱，代表著青年學生企盼「聽見屬於這座島嶼的名字」的初衷。

吳奕柔表示，當年野百合學運的參與者，現在已成為專家學者、立法委員等有決策位置、有機會做出改變的角色，青年學生也對新國會提出「青年參政」、「高教改革」、「勞權提升」、「氣候關注」、「捍衛主權」等5大訴求，期盼當權者負起應盡的責任義務，簽署5大訴求。

台灣青年民主協會秘書長張育萌認為，應讓18歲年輕人有相符的權利與義務，因此提出投票年齡下修至18歲、「民法」成年年齡下修至18歲、制定「社會團體法」來保障青少年結社自由等訴求。

經濟民主連合召集人賴中強指出，新國會應制定「反經濟滲透法」，填補現行中資來台投資的法制漏洞，並修改「國籍法」，以台灣人民為國民權利義務的主體範圍；另外，現行護照封面Republic of China（ROC）的字樣，常讓國人進出各國海關時被誤會為中國人，「台灣正名」應從中華航空與護照封面開始。

吳奕柔表示，野百合學運30週年系列活動將以廣場運動晚會、世代論壇、新國會青年訴求遊說、自由廣場互動式策展、校園議題座談、校園運動影展等形式舉辦，因應武漢肺炎疫情影響，世代論壇及廣場運動晚會將延後辦理。（編輯：張芷瑄）1090305