民進黨飛行夾克募款777萬元 捐衛福部防疫

（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨發言人李晏榕今天說，民進黨「2020飛行夾克紀念版」最終收到逾1萬2000件預定，扣除相關製作成本後，結算政治獻金收入新台幣777萬元，將全數捐助衛福部疾病管制署。

民進黨總統大選勝選後，在2月初開賣「2020飛行夾克紀念版」。

李晏榕今天在民進黨中常會後指出，紀念版飛行夾克最終收到逾1萬2000件的預定，扣除相關製作成本後，結算本次政治獻金收入777萬元將全數捐助衛福部疾病管制署，指定做為防治「嚴重特殊傳染性肺炎工作」使用，希望可以透過這樣行動，感謝所有第一線防疫工作人員及行政團隊，共同守護台灣，為人民健康把關。

另外，民進黨中常會今天邀請中央研究院社會學研究所副所長陳志柔專案報告「台灣政治版圖變動：機遇、結構、意識形態」。

李晏榕會後轉述民進黨主席卓榮泰談話指出，從過去的台海危機，到2019年中國領導人習近平「一國兩制台灣方案」、香港「反送中」運動，乃至目前的武漢肺炎疫情蔓延，中國持續操弄輿論、打壓台灣，造成對立，破壞台灣的民主自由，台灣的生存與民主發展面臨極大的威脅。

卓榮泰說，陳志柔的報告，讓大家深刻瞭解，這次2020的大選，世代跟階級兩個關鍵因素，左右選舉結果。而在總統大選部分，總統蔡英文雖獲得史上最高選票的支持，但民進黨也體悟，許多國內重大議題諸如低薪、高房貸、環境生態保護是未來必須繼續努力，不可迴避的挑戰。

卓榮泰指出，民進黨堅持台灣主體，捍衛國家主權與安全，不容挑戰，會在「和平、對等、民主、對話」基本原則下，繼續開展兩岸交流，維護亞太地區的和平與穩定。

他說，民進黨長期追求並實踐進步價值，期望透過執政，將更多的資源，挹注到托育、居住正義、長照、弱勢照顧等等，讓這些人民關注的議題，獲得改善。同時，將持續提高與擴大青年參政，讓年輕的聲音被聽到與重視。

卓榮泰表示，民進黨深刻體會，唯有不同世代間同心協力，台灣社會才能全面進化，真正達成「社會同行，世代共贏」。而在改革與發展中必有衝突，這些都需要仰賴溝通與和解，才能團結台灣。（編輯：郭萍英）1090311