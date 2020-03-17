禁師生出國法源引議論 時力與民眾黨擬提修法

（中央社記者郭建伸台北17日電）為防堵武漢肺炎疫情，行政院昨天決議，高中以下師生這學期上課日結束前暫停出國，不過外界質疑援引的特別條例法源不足。對此，時代力量立法院黨團與民眾黨立法院黨團都有意提出修法版本。

面對外界質疑，行政院長蘇貞昌今天上午赴立法院備詢前表示，法源依據是「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，明定「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」；另一法源則是傳染病防治法，明定「主管機關應實施各項調查及有效預防措施，以防止傳染病發生」。

時代力量立法院黨團總召邱顯智昨天在臉書指出，特別條例第7條所說的應變處置或措施，不具有法律「明確性」，不僅人民不知道內容，如果有爭議的話，司法也不知道依循什麼來解決。

邱顯智說，如果特別條例第7條這麼萬能，紓困條例只要訂一條就好，全部都是「應變處置或措施」，根本不用寫19條。

邱顯智指出，雖然特別條例第7條沒有明確授權訂定子法，行政部門還是可訂定法規命令，將限制範圍、行為樣態具體化；如果要完善疫情應變的法制，立法院應該要把特別條例第7條修得更詳細，呼籲行政院應訂定法規命令，並送立法院審查，時力黨團也會研議提出修正草案。

民眾黨團總召賴香伶也在臉書指出，黨團協商特別條例時，她曾表達第7條有授權範圍不清的疑慮，提議有附帶決議，可惜未獲執政黨採納；教育部禁止高中以下師生出國，恰恰反映法條對行政機關授權不明確，使人民難以預見，也不符合大法官釋字第443號宣告的「輾轉授權限制役男出國違憲」層級化法律保留原則，容易引起爭議。

賴香伶指出，現行特別條例第7條應變處置或措施，未訂定得限制人民權利的種類、得使用的手段，也沒有國會審查監督的機制，黨團已研擬修正案，將儘速提出版本。（編輯：蘇志宗）1090317