高市國民黨推政績宣傳 基進批挺韓陣線政治算計

（中央社記者王淑芬高雄18日電）因應罷免市長韓國瑜行動，高雄市議會國民黨團今天以「守護高雄停看聽」為題促支持者宣傳市政政績等，盼支持者勿再討論罷韓投票問題。台灣基進批評國民黨挺韓陣線政治算計明顯。

台灣基進新聞部副主任張博洋接受媒體聯訪表示，反罷免產業鏈分工，黨中央負責組挺韓戰隊並介入市政，理該監督市長的市議員不務正業，卻負責指揮韓粉，政務官被授權打壓罷韓團體。

他說，罷韓團體不具有公權力，就是收集連署書，沒想過政黨間的鬥爭或罷免後市長人選的算計，反倒是國民黨議員用公家資源開記者會，不為公眾利益，只向特定群眾喊話，到底誰才是在政治算計，非常明顯。

國民黨團要民眾協助宣傳政績，民進黨市議員陳致中質疑韓國瑜的政績，也不滿國民黨議員要選委會查罷韓違法違規，質疑是在為「唱雙簧」鋪梗，他擔心罷韓連署書55萬份恐灰飛煙滅。

罷韓團體3月9日送交40萬份罷韓二階連署書到選委會，不少挺韓民眾擔心罷韓力道強勁恐危及市長韓國瑜執政權，紛紛在網路討論因應對策，包括是否要去投反罷免票等。

市議會國民黨團總召曾俊傑等9名議員在議會召開「守護高雄停看聽」記者會，議員提出停止討論投票與否、看見政績就宣傳、聽從黨部決策等3點呼籲，盼韓國瑜的支持者停止討論投票問題，全力協助宣傳政績。

國民黨團的記者會是在罷韓團體送交二階連署書後首次公開表態，不過黨團33名市議員中僅9人出席。

議員陳玫娟表示，市府推動路平、治水有成果，中華地下道填平工程超進度、行銷農漁產品等成績有目共睹。議員李眉蓁指罷團在收集連署書過程有諸多觸法，促選委會秉公處理，也盼民眾以防疫優先勿在疫情危急時談罷免。

議員曾俊傑說，選舉時政黨有競爭有對立，促選贏的一方努力拚市政、選輸的監督，勿再對立，高雄市不要再因為罷韓、補選糟踏市民應有的福祉。

黨團還拿出「與市民有約」市政宣傳小冊，歡迎民眾索取並協助宣傳政績。（編輯：陳俊碩）1090318