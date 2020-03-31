立法院排審國土計畫法 民眾黨要求政院撤回草案

（中央社記者郭建伸、陳俊華台北31日電）立法院內政委員會明天排審國土計畫法修正草案，民眾黨團副總召張其祿、立委蔡壁如今天舉行記者會，要求行政院立即撤回政院版草案，未來進入審查法案之前，先召開公聽會檢討地方政府的縣市國土計畫執行力。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱表示，政院版是否要撤回，因民進黨團也有版本，既然會提出版本，必然就是有所主張，「歡迎大家指教」；草案送到委員會後，委員會本身就可以主張，尊重明天的審查結果，至於怎樣才能瞭解民意、作出充分決定，也尊重委員會討論。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」。

政院版草案出爐後，隨即引來在野黨及公民團體批評，質疑修正草案沒有明確定義何謂國家重大建設，恐成空白授權，縣市國土計畫檢討報告期限恐遙遙無期。

台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，張其祿表示，行政院2月20日提出國土計畫法草案後，當時蔡壁如就批評行政院是趁火打劫，質疑是趁審查紓困條例時偷渡國土計畫法；一個多月過去，民進黨及行政院長蘇貞昌都出現髮夾彎改變態度，只要沒有將國土法修惡，民眾黨都樂觀其成。

張其祿呼籲，只要不要替國土計畫法開後門，朝野都可以合作。

蔡壁如表示，行政院原本想用縣市國土計畫無法如期完成當藉口，將法案夾帶開後門條款，但後來民意壓力下，民進黨團也罕見與行政院不同調，提出自己的版本。

蔡壁如指出，行政院應該立即撤回政院版修正草案，讓爭議事件畫上句點，好好討論國土計畫法。她也說，進入法案審查後，呼籲先召開公聽會，檢討地方政府的執行力。（編輯：楊凱翔）1090331