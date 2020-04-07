視察桃機 蔡總統：從國門到家門守住疫情防線

（中央社台北7日電）總統蔡英文今天視察桃園機場海關防疫措施，感謝機場檢疫站和各單位人員同心協力，從國門到家門，守住疫情防線、守護國人健康；總統並表示，政府會協助產業紓困，和民間一起克服危機，創造未來發展契機。

蔡總統上午視察桃園機場海關防疫措施，並視察旅客入境動線居家檢疫單回收處、非洲豬瘟檢疫站及發燒篩檢站，了解電子申報快速通關及現地採檢、非洲豬瘟手提行李檢查，及發燒篩檢與紅外線熱像儀判讀等防疫作業流程。

總統致詞時表示，從她有機會進出桃園機場以來，這是她看到旅客最少的一次，儘管旅客很少，但還是看到所有的機場人員盡心盡力守在自己的崗位上，甚至連商店或是餐廳，也還持續維持營業狀態。在這次疫情中，看到台灣人民在每一個角落、堅守崗位的意志跟精神，讓人非常感佩。

蔡總統說，桃園國際機場是台灣重要的國門，從2018年爆發非洲豬瘟疫情後，整個機場非常忙碌，非常嚴肅面對非洲豬瘟疫情的挑戰。到現在，武漢肺炎的挑戰更嚴峻，在機場的檢疫站，還有各單位人員都在最前線，大家堅守崗位，貢獻專業，投注許多心力，「我要跟大家說辛苦了」。

總統提到，在這段疫情期間，台灣最成功的地方，就是成功防止疫情在境內傳播，這都要歸功於在機場、在邊境上的防疫措施，能夠發揮最大效果，她代表全體國民謝謝大家。

蔡總統也說，這次防疫當中，機場攔截與居家檢疫的二道防線更是重要。這段期間，完成7架次國人包機返台任務，也讓很多個案在機場就被攔截下來，攔截下來的比例很高。另外，需要居家檢疫的民眾，不僅行李都經過消毒，也可以搭乘防疫車隊所提供的服務，大規模降低疫情擴散的風險，感謝機場與交通部的努力。

總統進一步指出，尤其是3月，出現大批入境人潮，大家的工作非常忙碌吃重。「各位的每一分用心，都讓社會大眾多一分安心」，像是從電視上看到，車隊司機都非常努力擦拭門把、座椅，做好車內環境的消毒，努力防堵疫情。

總統提到，除了機場防疫車隊，包括桃園市等幾個縣市也成立了防疫車隊，服務居家檢疫民眾的就醫需求。從中央到地方，以及整個機場的相關單位同心協力，從國門到家門，守住疫情防線，守護國人的健康，「謝謝各位的辛苦付出」。

蔡總統表示，疫情指揮中心成立2個多月以來，桃園機場動員所有可用的人力、物力，為了防堵疫情，超前部署，防疫措施也不斷升級。

總統說，交通部長林佳龍談及紓困問題，桃園國際機場目前的旅客運量，受到比SARS時期更嚴重的衝擊。航空業及相關產業面對極大挑戰，當然也包括在機場裡營運的各商家或企業，政府一定會跟民間共同來克服這個難關。

總統強調，台灣在防疫期間向世界展現了實力，更要持續提升實力。大家一起努力，讓台灣不僅克服危機，繳出成績，也創造未來發展的契機。（編輯：趙蔚蘭）1090407