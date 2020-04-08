空勤直升機墜地 徐國勇：已指示加強飛安量能

（中央社記者陳俊華台北8日電）空勤海豚直升機昨天發生重落地翻覆事件。內政部長徐國勇今天說，會全力配合運安會調查，他並表示，去年下半年特別在空勤總隊新成立飛安組，昨天他已指示飛安組量能要加強。

空勤總隊一架海豚直升機昨天在高雄小港機場訓練時墜地，所幸機上5人均安；空勤總隊事後排除氣候因素，疑是人為操作不當釀禍，將交由國家運輸安全調查委員會調查釐清。

立法院內政委員會今天邀請徐國勇列席，審查都市危險及老舊建築物加速重建條例部分條文修正草案。

民進黨立委黃世杰質詢時指出，飛安問題在黑鷹事件後引發國人注意，空勤總隊直升機發生這樣的意外，不幸中的大幸是沒有人員傷亡，後續原因檢討、初步調查報告什麼時候出來。

徐國勇表示，因為飛安事故是由運安會主導，內政部不能發布有關訊息，但會全力配合相關調查；飛安事件一定要把原因找出來，但飛安事件重點不在處罰，而是要把原因找出來後，不要再發生，這才是重點。

徐國勇說，去年下半年特別在空勤總隊新成立飛安組，從事內部飛安相關工作，昨天中午他也跟空勤總隊長聊，飛安組量能要加強。（編輯：紀淑芳）1090408