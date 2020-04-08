陳副總統：協助英國自台灣採購重要防疫物資

（中央社台北8日電）副總統陳建仁今天表示，台灣承諾捐贈1000萬片口罩，支援包括英國在內疫情嚴重國家的醫療人員，也正積極協助英國政府自台灣採購重要防疫物資，保護在前線的英國醫護和人民。

陳副總統上午以視訊方式接受英國廣播公司（BBC）「Newsday」節目專訪，分享台灣防治武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情經驗及回答有關國際合作抗疫等提問。

總統府傍晚發布新聞稿指出，陳副總統首先祝英國首相強生早日康復，英國人民平安順遂。陳副總統說，台灣採取許多抗疫措施，總統蔡英文召開國安高層會議協調整合各部會，包括迅速發布旅遊疫情警示、優化邊境檢疫、加強14天居家檢疫等。

主持人詢及，各界讚賞台灣對疫情的快速反應，台灣從過去的疫情中學到什麼。陳副總統說，從過去的疫情中，台灣了解迅速反應非常重要。台灣防疫體系基本上是建立在審慎以對、迅速應變及超前部署等概念上。

陳副總統表示，上次嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情過後，台灣全盤檢視並修訂傳染病防治法，建立傳染病防治指揮系統，強化邊境檢疫量能，建立多元傳染病監視系統，加強人口密集機構的症狀監視等。

談到台灣如何協助其他國家，陳副總統說，蔡總統4月1日說，台灣可以幫忙，而且台灣正在幫忙。在各國急需協助的此刻，基於人道考量，台灣絕對不能袖手旁觀。

陳副總統表示，台灣正積極加強與各國的防疫合作，並願意在口罩、藥物及技術等3項目，對國際社會提供協助。台灣承諾捐贈1000萬片口罩，支援包括英國在內疫情嚴重國家的醫療人員，也正積極協助英國政府自台灣採購重要防疫物資，保護在前線的英國醫護和人民。美國與台灣已公開簽署一份合作文件，也希望與英國一起合作抗疫來保護世界各地的人民。（編輯：林興盟）1090408