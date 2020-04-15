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總統：紓困發現金 疫情緩和加碼酷碰券振興

最新更新：2020/04/15 22:24

（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天表示，紓困發現金，振興才加碼酷碰，紓困跟振興有不同的先後順序，現金跟酷碰券的發放也有不同的功能。等到疫情緩和後，會規劃發放多種消費折扣券，刺激景氣，協助產業可以重上軌道。

蔡總統晚間在臉書發文表示，紓困先發現金，疫情緩和後加碼發酷碰券，受到疫情的影響，政府現階段最重要的工作，就是紓困。在行政院送到立法院的「紓困振興特別條例」修正草案，所追加的預算通過後，將會補助受影響的企業，每月每名勞工最高新台幣2萬元的薪資補貼共3個月。

她並說，勞保投保2萬4000元以下的自營業者，每個月1萬元的現金補貼共3個月，一次發3萬元。減班休息可補貼與基本工資2萬3800元差額的50%，最高1萬1000元；受訓補貼的勞工，每小時158元，最高120小時的補助，最高1萬8920元。

總統說，這些都是政府的短期紓困方案，有薪水、最實在，現金協助勞工 。

總統特別說明，紓困跟振興有不同的先後順序，現金跟酷碰券的發放也有不同的功能。等到疫情緩和後，會規劃發放多種消費折扣券，刺激景氣，協助產業可以重上軌道。

文末，總統強調，紓困是發現金；振興才加碼酷碰。（編輯：林興盟）1090415

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