民進黨北市主委改選爭議 卓榮泰：手段要合法

（中央社記者葉素萍台北22日電）前民進黨台北市黨部主委黃慶林今天赴民進黨中央黨部陳情，指台北市黨部主委改選有人花錢送禮，民進黨主席卓榮泰受訪時強調會秉公處理，並要求黨職選舉手段過程要合法。

民進黨地方黨部主委5月24日將改選，台北市有前台北市議員王孝維、前立委薛凌登記參選。

黃慶林今天赴民進黨中央黨部樓下召開記者會，質疑若有主委候選人賄選，對不起民進黨；記者會現場，薛凌、王孝維兩派陣營相互叫囂。

民主進步黨組織部主任李慶鋒出面收下黃慶林的陳情信，並說中央黨部已經在處理，黨職選舉一樣受到法律跟黨紀規範，如果有不法情事請直接向中央黨部組織部檢舉，不建議透過網路社群媒體或直接訴諸媒體，以免在事實還沒查明之前損及政黨形象。

李慶鋒說，現在是防疫期間，全國上下都在抗疫，還要因應未來國內外情勢，不希望少數人思慮欠周的行為，讓外界有負面觀感。

民進黨主席卓榮泰稍後出席民進黨中執會，他會前受訪指出，針對5月24日黨部主委、全國黨代表選舉，陸續接到選情相關情資，今天有黨員到黨部提供手上掌握的資訊，「我們一定秉公處理」。

卓榮泰說，民進黨經歷過一次很嚴厲的黨內總統初選，那時雙方候選人都非常節制，也沒有聽到任何不法行為，選後兩位候選人的團結，讓民進黨今年選舉贏得勝利。

卓榮泰指出，黨員之間的情誼，是要為黨而付出，不在於爭取一個席位的輸贏勝利而已，請黨員回憶總統初選後黨內呈現的團結氣勢，也因為如此，現在人民對民進黨的支持度普遍偏高，大家一定要珍惜。

他強調，這次黨內投票一定要在守法範圍內，手段要合法，過程要合法，更要合情合理，不要造成黨的負面負擔。（編輯：林淑媛）1090422