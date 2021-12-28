考選部推國考全面e化 成立轉型小組規劃10年目標

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（中央社記者陳俊華台北28日電）考選部今天說，為符合資訊化、數位化時代用人需求，成立國考數位轉型推動小組，規劃以10年為期，推動國考試務全面e化、擴大辦理電腦作答考試等目標，並盼獲考試院支持以爭取相關經費。

考選部透過新聞稿表示，面對後疫情動盪多變及數位公共服務新時代來臨，考選部成立國家考試數位轉型推動小組，並以「國家考試電腦化、資料開放加速化」為願景，規劃10年為期，設定「國家考試試務全面e化、擴大辦理電腦作答考試、強化國考資料開放範圍、增加數位轉型協作能力、提升國考資安運作環境」為數位轉型推動目標。

考選部說，待明年1月擴大部務會議達成共識後，將提報考試院會議業務報告，期盼獲考試院支持，以爭取相關經費及資源。

考選部表示，前開計畫結合「數位國家、智慧島嶼」整體方針、考試院第13屆施政綱領的理念意涵、考試院數位轉型委員會以落實數位治理、朝向服務型數位政府的目標，提出5項策略、14項行動方案。

考選部指出，規劃結合行動載具等創新應用，發展視訊化口試環境及閱卷委員遠距線上閱卷，推動全面無紙化報名，提供多元線上申辦服務，結合AI人工智慧創造國考新價值，擴大辦理電腦化測驗等。

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考選部說，將採審慎逐步推動、周全所有利害關係人關注要項等原則，以及與教育部成立工作小組等跨部會合作模式，採滾動式定期稽核與調適推動前瞻性國家考試數位轉型，期穩健達成數位轉型目標。

考選部表示，為致力於公平、安全、穩健及前瞻的國家考試數位轉型，將從111年7月推動申論式試題線上作答，先辦理專門職業及技術人員高等考試諮商心理師、臨床心理師考試2類科考試，112年增加專門職業及技術人員高等考試中醫師類科考試。（編輯：楊凱翔）1101228