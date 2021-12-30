被稱政院新三寶 陳吉仲：初心不變為農民

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）農委會主委陳吉仲日前因萊克多巴胺發言被誤解，遭稱政院新三寶，陳吉仲今天說，他的初心不變，都是為了農民，也坦言若非當主委可有貢獻，「早就不想在這個位子。」

陳吉仲11月23日在Podcast「耳朵出遊不出油」節目中，談到萊克多巴胺為何物的內容引發熱議，後來遭外界批評是政院新三寶，他今天接受媒體人黃光芹專訪時，對此事做出回應。

陳吉仲坦言，在農委會做事必須從專業角度出發，自己在網路上也遭受很多攻擊，但他必須對全國農漁民負責，當初開放萊豬時在立法院也遭受許多無情砲火，遭質疑以前靠養豬長大、當學者時反對萊克多巴胺，為什麼現在改變了。

陳吉仲說，如果要進政府部門初心不能變，否則沒有資格在這位子，他認為自己初心沒有變，「都是為了農民」。

陳吉仲也說，他都跟農委會同仁說，處理農業問題必須從專業角度出發，且要做出正面貢獻、把所有問題一個個解決，而他的工作就是儘量避免外界用非專業的攻擊影響同仁工作執行業務。

陳吉仲提到，當初遭受攻擊時，國民黨有些委員也覺得這樣的稱呼不好，因為這樣是對農業、農民的不尊重。

陳吉仲最後強調，如果在這個位子無法做出正面貢獻，早就不想在這個位子，會撐住就是因為在這個地方可以做很多事情，解決長期以來的農業問題，「否則回學校不是更好嗎？」（編輯：陳政偉）1101230