游錫堃：宜蘭孕育民主先賢 盼規劃民主導覽路線

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仰山文教基金會31日舉辦「蘭城民主啟蒙先賢故居踏查」，基金會創辦人也是立法院長游錫堃（前左5）出席參與，勘查地點包含宜蘭市內的碧霞宮、台灣民主運動先驅蔣渭水故居等地；盼日後開闢民主導覽旅遊路線，供民眾深入了解。（立法院提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 110年12月31日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）仰山文教基金會今天舉辦「蘭城民主啟蒙先賢故居踏查」，基金會創辦人也是立法院長游錫堃認為，宜蘭孕育許多民主先賢，盼日後開闢民主導覽旅遊路線，供民眾深入了解。

仰山文教基金會上午舉辦「蘭城民主啟蒙先賢故居踏查」，勘查地點包含宜蘭市內的台灣民主運動先驅蔣渭水故居、郭雨新故居與碧霞宮等地。

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游錫堃致詞時表示，台灣史上重要組黨或政治運動事件，都與宜蘭人有關，包括1927年蔣渭水創建台灣民眾黨，1946年蔣渭川領導的台灣省政治建設協會，1960年郭雨新參與的中國民主黨，1979年前民進黨主席林義雄、現任監察院長陳菊參與的美麗島事件，還有1986年他參與創建的民主進步黨，所有人士都出身宜蘭。

他表示，仰山文教基金會過去舉辦許多文化巡禮，宜蘭市孕育許多民主先賢，希望接下來能把這些先賢故居等地串聯起來，加上文史工作者的紀錄，日後能開發出一條宜蘭民主導覽旅遊路線，讓民眾知道民主政治是如何發展，深入了解相關歷史。（編輯：張銘坤）1101231