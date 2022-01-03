總統：推動建築設計 融入社會照顧概念

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總統蔡英文（前右2）3日上午在總統府接見「第29屆中華建築金石獎得獎企業與地方政府獲獎單位代表」，由金石獎活動委員會主任委員、立法委員管碧玲（前右1）陪同介紹與會貴賓。中央社記者鄭傑文攝 111年1月3日

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天接見金石獎得主表示，這次獲獎的高雄海洋文化及流行音樂中心，除構造跟設計非常傑出，也帶動南台灣文化藝術展演的發展，這是非常好的示範；她期盼建築未來的設計中，更融入長照、托嬰等社會照顧概念。

總統蔡英文上午在總統府接見第29屆中華建築金石獎得獎企業與地方政府獲獎單位代表，並恭喜得獎者在激烈競爭中脫穎而出，獲得金石獎的肯定。

她說，台灣去年以來不但守住疫情，經濟表現也非常亮眼，2021年的經濟成長率會突破6%，股市也創下新高點；台灣經濟可以有這樣的表現，是因為每個領域的從業者都非常努力，也帶來很多突破與創新。

總統指出，金石獎的項目非常多元，包括了規劃設計獎、施工品質類、公共建設類等等，藉由金石獎的表揚，可持續提升建築專業及居住環境的品質，也更希望共同創造智慧共築、健康共生的概念。

總統表示，如何打造具有智慧設計、生態節能特性的建築物，不但可減輕地球的負擔，更可把環境永續概念落實在整體的建築設計當中，讓民眾享有更健康、更宜居的生活環境。

她希望，未來政府與民間持續地加強合作，一起推動良好建築與社區概念設計，回應新的社會型態需求與挑戰。

台灣面臨的高齡社會與少子化的挑戰，總統指出，這些年來，社會住宅的規劃加入了長照據點、非營利幼兒園、托嬰中心等設計，也希望在未來的設計中更融入這些社會照顧的概念。

在促進城市發展方面，總統說，必須持續提升公共建設的品質，為城市帶來新的風貌，注入新的動能；譬如這次獲獎的高雄海洋文化及流行音樂中心，除了構造跟設計非常傑出，也帶動南台灣文化藝術展演的發展，這就是非常好的示範。

此外，在改善居住環境上，總統表示，推動危老重建都市更新也是一直在努力的目標。目前台灣30年以上的老屋有數百萬棟，政府為解決建築物老舊問題，也制定危老條例加速危老建物的更新，並成立專責機構，也就是國家住都中心，來增加推動都更的量能。（編輯：康世人）1110103