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台尼斷交吳進木入籍尼加拉瓜 綠委籲返台釋疑

2022/1/4 19:23（1/4 21:36 更新）
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前駐尼加拉瓜大使吳進木（圖）在斷交後獲尼國國籍引發外界討論。民進黨立委趙天麟4日表示，此事涉及個人自由與國家利益競合，由於尼加拉瓜在斷交後處置手段惡質，呼籲吳進木回台協助了解。圖為2016年11月22日時任駐秘魯代表的吳進木資料畫面。中央社記者裴禛攝 111年1月4日
前駐尼加拉瓜大使吳進木（圖）在斷交後獲尼國國籍引發外界討論。民進黨立委趙天麟4日表示，此事涉及個人自由與國家利益競合，由於尼加拉瓜在斷交後處置手段惡質，呼籲吳進木回台協助了解。圖為2016年11月22日時任駐秘魯代表的吳進木資料畫面。中央社記者裴禛攝 111年1月4日
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（中央社記者郭建伸台北4日電）前駐尼加拉瓜大使吳進木在斷交後獲尼國國籍引發外界討論。民進黨立委趙天麟表示，此事涉及個人自由與國家利益競合，由於尼加拉瓜在斷交後處置手段惡質，呼籲吳進木回台灣協助了解，外交部也能以昭公信。

尼加拉瓜於當地時間去年12月9日宣布與中華民國斷交，吳進木在斷交前獲頒尼國首都馬拿瓜榮譽市民，但斷交後未返台報告，更於斷交後獲尼國國籍，此事引發社會討論，並遭質疑是否違反國家機密保護法。

趙天麟受訪表示，成為尼加拉瓜公民是吳進木的自由，但因吳進木退休、成為尼國公民的時間，都距離斷交時間很近，而吳進木是國家機密保護法列管對象，認為其中牽扯到個人自由與國家利益的競合，使外界有許多猜測聯想。

趙天麟說，吳進木若選擇不返台，政府現階段也沒有其他辦法，但尼加拉瓜在斷交後處置手段惡質，呼籲吳進木回台灣協助了解，外交部也能以昭公信。

民進黨立委王定宇表示，吳進木作為指揮官角色的駐尼加拉瓜大使，需要為台灣的外交利益斡旋，但吳進木在台、尼斷交前夕快速辦理退休，並在斷交時取得尼加拉瓜國籍，如此作為毫無職業倫理道德，站在國家利益上也備受質疑。

王定宇表示，建議吳進木應回台灣一趟，表達對國家栽培的感謝與效忠，但若滯留尼加拉瓜不歸，除了顯示毫無職業道德，也會遭人質疑在職期間是否盡力維護國家利益；至於相關單位是否應先扣除和追訴退休金，尊重相關單位研究。

王定宇說，希望吳進木迷途知返，若仍繼續滯留尼加拉瓜，這樣的外交官，一輩子會讓人瞧不起。（編輯：林興盟）1110104

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