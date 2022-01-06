總統：政府民間一體 讓台灣成為全球經濟關鍵力

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總統蔡英文（前右）6日在總統府接見第26屆國家品質獎得獎企業代表，蔡總統致詞時說，政府跟民間一起提升台灣產業競爭力，成為全球經濟發展的關鍵力量。中央社記者謝佳璋攝 111年1月6日

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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天說，政府將持續協助產業創新轉型，建立強韌產業供應鏈體系，讓台灣產業能夠因應國際經濟環境各種挑戰；政府民間一體提升台灣產業競爭力，成為全球經濟發展關鍵力量。

蔡總統上午在總統府接見「第26屆國家品質獎得獎企業代表」。

她致詞提到，今天的得獎企業從科技到傳統產業、醫療業到餐飲服務業，雖然行業不同，但大家都在各自領域內，不斷持續創新經營的品質，追求企業永續的卓越領導。

總統說，大家獲得國家品質獎之前，也都曾獲得許多不同獎項的肯定，有很好成績，是業界效法典範，這樣精益求精的精神，提供優質產品服務，對國家整體的經營管理品質，帶來正面能量，讓MIT的品牌在國際受到肯定。

蔡總統表示，在疫情影響下，全球的供應鏈重組，世界都看到台灣產業的重要性，也希望跟台灣有所往來，到去年11月底，台灣出口已經連續17個月的正成長，累積超過4000億美元，這些都是大家一起努力的成果。

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另外，蔡總統指出，新的一年，政府將持續協助產業創新轉型，建立強韌的產業供應鏈體系，讓台灣的產業能夠因應國際經濟環境的各種挑戰。

她並請得獎企業持續秉持國家品質獎的精神，也就是，持續改善、追求卓越的精神，從領導、研發、顧客市場等經營面向，持續創新，創造更強的競爭優勢；政府民間一體提升台灣產業的競爭力，成為全球經濟發展的關鍵力量。（編輯：郭無患）1110106

總統蔡英文（右）6日在總統府接見第26屆國家品質獎得獎企業代表，向與會者拱手致意。中央社記者謝佳璋攝 111年1月6日

總統蔡英文（前）6日在總統府接見第26屆國家品質獎得獎企業代表，蔡總統進入會場時，眾人拍手歡迎。中央社記者謝佳璋攝 111年1月6日