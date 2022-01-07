藍籲先召開修憲國是會議 綠促認真面對歷史時刻

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（中央社記者范正祥、林育瑄台北7日電）國民黨立法院黨團今天表示，召開修憲國是會議，凝聚社會共識。對此，民進黨立法院黨團回應，不排斥任何公聽會或國是會議，但要講出具體時間表，而非只是說要召開國是會議。

立法院修憲委員會昨天召開第2次全體委員會議，通過本會期臨時會期間修憲委員會召委輪值順序及召開公聽會相關事宜。修憲委員會自7日至22日，將召開10次會議，各場公聽會邀請的學者專家以不超過15人為原則。

第10屆立法院修憲委員會今天在群賢樓9樓大禮堂召開第3次全體委員會議，國民黨立委並未出席，但因出席者已達法定人數，輪值召委、民進黨立委鍾佳濱在上午9時準時宣布開會，並由出席立委依序提案說明。

隨後，國民黨團召開記者會，總召費鴻泰、書記長陳玉珍、立委曾銘宗共同出席表達訴求。

費鴻泰指出，過去在李登輝和陳水扁擔任總統的時代，修憲一定會召開國是會議，凝聚社會共識，提出修憲方向，最後完成大家可以認同、接受的修憲條文。

對於立法院今天舉行修憲委員會第3次全體委員會議，國民黨立委再次全體缺席，費鴻泰向民進黨喊話，修憲是大事，至少要召開國是會議，凝聚社會共識。

曾銘宗表示，修憲必須朝野有共識，目前共有75項修憲提案，每項提案至少有29名以上立委連署才能成案，背後代表著多少民意與各界期待，所以必須有審慎周全的審查程序，從75項修憲提案找出有共識的修憲案，才能符合修憲的程序正義。

另外，曾銘宗說，修憲涉及全民權益，必須傾聽社會各界意見，建議75項修憲提案的每個提案應舉行1場至3場公聽會，蒐集各界意見，讓修憲公民複決能夠通過。

陳玉珍表示，她質疑民進黨無意修憲，只想把修憲破局的帽子強加在國民黨身上。她呼籲，修憲應召開國是會議，凝聚社會共識，才是國家之福、人民之福。

對於國民黨團所提訴求，民進黨團幹事長劉世芳受訪時表示，立法院在處理修憲的過程中，民進黨團不排斥任何公聽會或國是會議，但要講出具體時間表，而非只是說要召開國是會議；而國是會議與會者、內容等，民進黨團都願意配合，因為修憲是國家根本大計，民進黨團也願意聆聽國民黨團支持者的聲音。

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民進黨立法院黨團總召柯建銘在修憲委員會提案說明時指出，這代台灣人有義務面對國家體制未來發展問題，希望18歲公民權等議題在這次修憲取得共識。很遺憾國民黨團稱民進黨團是「一黨修憲」，又說民進黨團昨天是暴力表決，但這是一派胡言，昨天根本沒有表決的程序。他說，時代力量、台灣民眾黨立委也都在場，何來「一黨修憲」。

柯建銘表示，民進黨團在修憲議題已沒有妥協、退讓的空間，即使國民黨團不出席，修憲列車一樣要在軌道上行駛，修憲已展開，憲改草案需在2月底經立法院表決、交由公民投票複決；國民黨團這是把修憲當兒戲，但立法院不是兒童樂園，請國民黨團認真面對歷史時刻，不要連18歲公民權都要阻擋，歷史會看待這一刻，國民黨團不要自掘墳墓。（編輯：蘇志宗）1110107