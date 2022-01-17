斬斷私密影像變態產業鏈 時力提案修法加重刑責

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（中央社記者王揚宇台北17日電）張姓男子偷拍女學生如廁畫面販售盈利，遭檢方起訴；時代力量立委王婉諭今天說，為斬斷變態產業鏈，時力黨團已提案修正兒少性剝削條例，加重散布兒童或少年猥褻影片等刑責。

此外，王婉諭表示，針對成年人部分，時代力量立法院黨團正在研擬，將於立法院下會期推出侵害個人性私密影像防制條例相關專法，讓身受數位性暴力行為侵害的當事人，獲得更周全的保護。

王婉諭今天與律師陳孟秀、世新大學性別研究所教授陳宜倩，在立法院召開「台灣上演N號房事件，如何斬斷變態產業鏈」記者會，提出相關主張。

陳孟秀說，台北地檢署偵辦此次案件，可貴的是，不是只有單一犯罪人，也分析犯罪手法，揪出整個產業鏈。

王婉諭認為，這起事件彷彿是台灣版的N號房事件，因為張男將偷拍影片賣給論壇，而2個論壇間的影片互通，總會員數接近26萬名。

然而，王婉諭說，現行兒童及少年性剝削防制條例刑責過輕，因此時力黨團提案修正，重點包括拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為的照片、影片等，罰鍰從新台幣100萬元以下，提高至300萬元以下。

此外，時力黨團修法版本，也提高散布、播送或販賣兒童或少年為性交、猥褻行為的圖畫、影片等刑責，從3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，改為6個月以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

王婉諭說，現行兒童及少年性剝削防制條例規定，無正當理由持有未成年的性交、猥褻影片等，只有行政罰規定，而時力黨團所提修法版本，改為處1年以下有期徒刑，得併科2萬元以上30萬元以下罰金。

陳宜倩建議，在數位科技發達下，對於18歲或20歲以下學生，各級學校應該要加強科技資安的職能，以及性別平等教育等。

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在性私密影像下架部份，王婉諭表示，只靠iWIN網路內容防護機構來移除影像是不夠的，跨部會間應訂定完整的政策及規範。

張姓男子涉嫌偷拍近60名女子如廁，被法院判刑確定。檢警發現，張男在法院審理期間仍不知警惕，加入販售女子猥褻、性交照片或影片論壇，並與沈姓男子到台北市某高中女廁內裝設竊錄設備，偷拍女學生如廁畫面，於論壇上販售牟利，受害者超過30人。北檢13日依違反兒少性剝削條例等罪起訴張男等人。（編輯：蘇龍麒）1110117