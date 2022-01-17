總統：半導體產業領先世界 設備國產化努力方向

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總統蔡英文（右）17日在總統府接見社團法人台灣電子設備協會理事長王作京（左）等人，蔡總統表示，疫情後全球供應鏈重組過程包括車用晶片短缺等議題，凸顯台灣在全世界的產業鏈中扮演關鍵角色，如何把握半導體產業蓬勃發展的時機，進一步推動半導體設備國產化，是政府政策、未來要努力的方向。中央社記者郭日曉攝 111年1月17日

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（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天表示，疫情後全球供應鏈重組過程包括車用晶片短缺等議題，凸顯台灣在全世界的產業鏈中扮演關鍵的角色。如何把握半導體產業蓬勃發展的時機，進一步推動半導體設備的國產化，是政府政策、未來要努力的方向。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維、經濟部次長曾文生等人陪同下接見社團法人台灣電子設備協會理事長王作京及榮譽理事長葉勝發等人，總統說，再過不久就是農曆春節，她要利用這個機會先跟大家拜個早年。

總統表示，半導體產業是國家產業政策非常重要的項目，她非常期待半導體業的設備，可以一定百分比的國產化，也很期待今天跟大家有交換意見的機會。

她說，台灣的半導體產業在世界上居領先地位，尤其疫情後全球供應鏈重組過程，包括車用晶片短缺等議題，都再次凸顯台灣在全世界的產業鏈中扮演關鍵的角色。所以，要如何把握台灣的半導體產業蓬勃發展的時機，進一步推動半導體設備國產化，是政府的政策、未來要努力的方向，也是協會重要的目標。

總統特別感謝「社團法人台灣電子設備協會」與政府共同攜手合作，串聯整個產業，一起推動台灣半導體設備產業的升級。

她表示，尤其台灣的設備廠商很多是中小企業，在推動研發的時候，常常會面臨資源上的限制。政府會全力透過政策資源來支持大家，鼓勵業者投入半導體設備開發，成為業者最好的靠山。

總統提到，台灣半導體設備產業，民國109年產值約為新台幣907億元，去年成長到1167億元，成長了28.7%，這是透過廠商、協會和政府共同努力達到的良好成效，希望未來可以更好。總統表示，從台灣半導體產業整體投資來看，去年，台灣半導體晶圓廠投資約新台幣1兆元，設備投資占7成，約為新台幣7000億元；其中有6000億元是採購國外設備，這也顯示國內設備業者還有很大的成長空間。

蔡總統說，協會對於推廣台灣設備業者進入國際市場，也有很多重要進展。包括和日本大分、熊本縣的產業聚落簽署合作備忘錄，建立策略夥伴關係，也透過每年的商談媒合會，促進國內業者例如公準精密、千附實業打入日本供應鏈，對此，總統也特別感謝協會的努力。

蔡總統表示，未來要把台灣打造成為「亞洲高階製造中心」和「半導體先進製程中心」。其中，推動外商設備製造在地化、先進封裝設備國產化就是關鍵的策略，希望透過和協會攜手合作，共同讓整個電子設備產業更具有國際競爭力。

蔡總統指出，「社團法人台灣電子設備協會」非常用心，去年3月提出「電子設備產業白皮書」，包含很多重要的政策建議跟訴求。經濟部的人員今天也在現場，希望能與該協會共同來商討，為台灣電子設備產業的未來發展做出更有企圖心的規劃。她也期許，新的一年與該協會一起來努力。（編輯：蘇志宗）1110117