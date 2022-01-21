戰機墜海意外 民眾黨團促檢討飛行訓練時數不足

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台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右起）、立委張其祿、前空軍副司令張延廷21日舉行「面對體制性問題，減少空軍人才壓力」記者會，呼籲政府應正視少子化、青年近視率高影響兵源及解決飛行訓練時數不足等問題，才能保障國防戰力。中央社記者施宗暉攝 111年1月21日

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（中央社記者郭建伸台北21日電）F-16V戰機11日嘉義東石墜海，飛官陳奕殉職引發關注。民眾黨團今天指出，政府面對事故除了哀痛，也應正視少子化、青年近視率高影響兵源，及解決飛行訓練時數不足等問題，才能保障國防戰力。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「面對體制性問題，減少空軍人才壓力」記者會，除了黨團總召邱臣遠、立委張其祿外，也邀請前空軍副司令張延廷與會出席。

邱臣遠表示，除少子化衝擊空軍募兵，國軍對報考空軍飛行生的空勤體格要求非常嚴格，除身高和身體質量指數（BMI）、兩眼裸視視力須0.8以上等條件，曾接受視力矯正手術者不能報考。但根據衛福部研究，高中生近視率超過90%，視力問題可能影響空軍兵源。

邱臣遠指出，中國解放軍自2019年演訓頻率連年升高，台灣需要更多飛官應對，恐使合格飛行教官無暇教導年輕的飛行員，新進飛官的訓練時數也被壓縮。

張其祿說，國軍6年來累計發生17起重大事故，造成28死、10傷，其中又以空軍和飛行事故最多；處理國防體制性問題，必須先從空軍下手，持續降低空軍事故風險最為優先。

張其祿表示，當前空軍正面臨設備轉換問題，舊的戰機太舊未淘汰，新的戰機卻太新，人力青黃不接。

他指出，以陳奕上尉案例來看，飛一線戰機前應有400小時3階段3機種的飛行訓練，再換裝成主力戰機，但陳奕只飛260小時就換裝F-16，空軍至今尚未說明為何短缺160小時。

張其祿說，陳奕換裝F-16至今共22個月，飛了62小時，每個月平均3小時，若按照北約標準，每月至少要飛15個小時才夠；若去攔截解放軍的是訓練時數不足的飛官，可能因操作不慎或判斷錯誤，產生政治危機。

張延廷則建議國防部成立「後備飛行大隊」，發獎金召回剛退役不久的戰鬥機飛行員，代替現役飛行員帶飛訓練中的學官，讓現役飛行員不再執行任務與帶飛學官兩頭燒，學官也能有更完整的訓練時數。（編輯：康世人）1110121