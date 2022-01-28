賀錦麗賴清德首次國際場合互動 談及中美洲和移民問題

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（中央社德古西加巴27日綜合外電報導）副總統賴清德與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天出席宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮。賀錦麗說，她與賴清德談到雙方在中美洲的共同利益。

路透社報導，賀錦麗表示，她與賴清德也談及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。

此外，賀錦麗在跟卡蕬楚會面後告訴記者，他們沒討論到中國。

賴副總統今天參加宏都拉斯總統就職典禮時，與賀錦麗同坐第一排，兩人簡單寒暄致意，這是台美副元首第一次在國際場合自然互動。（譯者：楊昭彥）1110128

宏都拉斯總統就職 白宮：賀錦麗與賴清德交談

（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）副總統賴清德今天出席宏都拉斯總統就職典禮，美國副總統賀錦麗同台與會。白宮表示，賀錦麗與賴清德在會場上短暫交談。

台灣友邦宏都拉斯今天舉行總統當選人卡蕬楚（Xiomara Castro）就職暨宣誓典禮，成為宏國首位女總統。總統蔡英文指派賴清德擔任特使，率領特使團搭乘專機前往祝賀。賀錦麗（Kamala Harris）則代表美方出席就職典禮。

白宮官員表示，賀錦麗在就職典禮上與多位外國代表有短暫的寒暄，其中包括賴清德、西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）、哥斯大黎加總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado Quesada）、貝里斯總理布里斯諾（John Briceño）與多明尼加共和國副總統潘尼亞（Raquel Peña）。

賴清德與賀錦麗今天同坐第一排，中間隔了哥斯大黎加總統與西班牙國王。賀錦麗入席後逐一跟各國代表致意，她與賴清德有短暫交談、自然互動。（編輯：馮昭）1110128