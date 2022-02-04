雙橡園會蕭美琴 陳以信：國會外交成果豐碩

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赴美訪問的立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信（右），美東時間3日在雙橡園與駐美代表蕭美琴（左）會面，慰問駐處人員辛勞。陳以信表示，他此次也代表國民黨訪問華府，國會外交成果豐碩。（陳以信國會辦公室提供）中央社記者范正祥傳真 111年2月4日

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（中央社記者范正祥台北4日電）赴美訪問的立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信，美東時間3日在雙橡園與駐美代表蕭美琴會面，慰問駐處人員辛勞。陳以信表示，他此次也代表國民黨訪問華府，國會外交成果豐碩。

陳以信國會辦公室今天發布新聞稿，陳以信於美東時間3日中午前往雙橡園，蕭美琴率各組長簡報處務與餐敘，陳以信代表外交及國防委員會慰問駐處人員辛勞，並於美東時間3日下午前往國會山莊，分別拜會聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）、帝凡尼（Tom Tiffany）及蓋耶哥（Ruben Gallego）。

陳以信指出，來自猶他州的匡希恆，曾於1979年來台宣教3年，能說流利中文。

會晤過程中，陳以信感謝匡希恆曾受邀參與世盟視訊會議，並歡迎匡希恆規劃今年稍晚再度來台訪問。

另外，陳以信表示，帝凡尼為威斯康辛州共和黨籍聯邦眾議員，曾於擔任州參議員時來台訪問。帝凡尼特別重視台美國會議員交流，非常歡迎國民黨將在華府設處與國民黨主席朱立倫訪美。

陳以信指出，來自亞利桑那州的民主黨籍聯邦眾議員蓋耶哥，曾於2019年隻身來台訪問，自認是台灣大粉絲，感謝台積電在亞利桑那州的巨額投資。

談到近期兩岸關係，陳以信指出，蓋耶哥表示期許和平，不願看到兩岸發生戰爭。

陳以信此行也代表國民黨訪問華府，他表示，連日來與十餘位聯邦參眾議員或資深幕僚會面，國會外交成果豐碩。

陳以信表示，明天與行政部門及智庫學者舉行會談後將啟程返台。（編輯：林興盟）1110204