駐溫哥華處長 為亞伯達大學生闡述台灣外交挑戰

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（中央社記者胡玉立多倫多19日專電）為促進加拿大亞伯達大學學生瞭解台灣政經現況，學校「台灣研究」計畫日前邀請溫哥華台北經濟文化辦事處長劉立欣，向學校學生們講述台灣外交現況與挑戰。

劉立欣在亞伯達大學「台灣研究」負責人葉敍理（Ashley Esarey）副教授安排下，透過視訊與校內東亞政治課程學生互動，學生提問相當踴躍。

劉立欣說明，囿於各國「一中政策」及中國無所不用其極的打壓，台灣外交工作艱難，除一般官方管道外，需適時透過與非政府組織合作或僑團協助，共同推動台灣參與國際組織，如世界衛生大會（WHA）及聯合國氣候變化綱要公約大會（UNFCCC）。

劉立欣指出，台灣外交目前面臨的最大挑戰，是北京政府企圖利用「一國兩制」促統，並透過掠奪台灣邦交國、迫使國際企業更改對台名稱、向與台灣友好的國家如立陶宛等進行貿易施壓、以及派遣軍機頻繁擾台等方式，削弱台灣人民對政府信心。

至於外界擔憂中國可能武力犯台，劉立欣強調，中國連日出動戰機進入台灣防空識別區（ADIZ）並在南海爭議海域造島行徑，不僅威脅台灣安全，亦引發美、日、澳、英及包括加拿大在內的G7國家先後發表聯合聲明，關切台海穩定。

劉立欣另表示，為維護選手權益，台灣運動員仍參與2022北京冬奧會，台灣政府已持續留意主辦單位政治干擾賽事及刻意矮化等違反「奧林匹克憲章」規範的情形，並持續與國際社會共同關注中國人權問題，捍衛自由及民主普世價值。

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劉立欣指出，中國剝奪台灣國際參與並加強軍事威脅，只會讓台灣人民與他們漸行漸遠。包括加拿大在內與台灣理念相近的國家，仍可透過公開支持台灣加入國際組織、加強與台灣發展經貿及潔淨能源合作等方式，支持台灣。劉立欣舉例，台加雙方政府日前宣佈啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論相關進展，令人鼓舞。

亞伯達大學自2020學年起與中華民國外交部合作辦理「台灣研究計畫」，持續推動加西地區大專院校台灣研究學程，培育更多加國新世代台灣研究專才，目前這項計畫學生計42名。（編輯：韋樞）1110220