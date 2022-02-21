台立關係加溫 綠委促推動籃球與運動醫療交流

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（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委莊瑞雄、林靜儀今天說，立陶宛在世界籃球排名高居第6，而近年台灣與立陶宛關係持續加溫，雙方有非常多的合作空間，籃球就是其中一項，希望台立推動籃球及運動醫療交流，促進台灣籃壇發展。

體育署副署長洪志昌說，體育署會全力支持籃協有關台灣與立陶宛的籃球交流，也會持續推動人才培育、教練人才交流學習、外籍教練來台指導，並希望未來移地訓練不限國家代表隊，「分級分齡」都能有移地訓練或友誼賽的機會。

莊瑞雄與林靜儀今天在立法院召開「籃球交流ING，台灣更有『立』」記者會，並邀請體育署、中華民國籃球協會等代表，共商如何促進台立兩國運動交流願景。

莊瑞雄說，過去立陶宛曾經派隊來台參加瓊斯盃，這幾年也陸續有立陶宛籍球員來台打球，是時候進一步擴大雙方交流，除了促進外交情誼，也讓台灣籃壇的發展更有力。

莊瑞雄表示，近年吹起的歐洲球風，提供了台灣籃壇新的視角，許多球隊在找外援時，開始會往歐洲籃壇獵才；隨著台灣與立陶宛的關係加溫，此時正是推動籃球國際交流的好時機。

林靜儀說，台灣在運動營養、運動傷害、運動心理等醫療層面，擁有豐富資源和實務經驗，相信台灣優質的醫療環境，可以讓台立兩國未來體育人才、運動醫學交流方面有所進展。

今天受邀出席記者會的籃協代表趙純孝指出，在教練交流、人才養成、移地訓練等方面，都可以和立陶宛進一步合作，讓國內球員有更突破性的成長。

國發會綜合規劃處副處長陳美菊說，促進和立陶宛關係的相關工作，目前都在進行當中，過去體育署在籃球國際交流方面有豐富經驗，樂見有這樣的交流及擴展。（編輯：楊蘭軒）1110221