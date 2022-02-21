更多編輯台推薦新聞：
影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝
運動

影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因
產經

日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看
國際

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三立主持人李天怡遭搜索約談 進口動物涉浮報25萬美元
首頁 / 政治

台立關係加溫 綠委促推動籃球與運動醫療交流

2022/2/21 13:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委莊瑞雄、林靜儀今天說，立陶宛在世界籃球排名高居第6，而近年台灣與立陶宛關係持續加溫，雙方有非常多的合作空間，籃球就是其中一項，希望台立推動籃球及運動醫療交流，促進台灣籃壇發展。

體育署副署長洪志昌說，體育署會全力支持籃協有關台灣與立陶宛的籃球交流，也會持續推動人才培育、教練人才交流學習、外籍教練來台指導，並希望未來移地訓練不限國家代表隊，「分級分齡」都能有移地訓練或友誼賽的機會。

莊瑞雄與林靜儀今天在立法院召開「籃球交流ING，台灣更有『立』」記者會，並邀請體育署、中華民國籃球協會等代表，共商如何促進台立兩國運動交流願景。

莊瑞雄說，過去立陶宛曾經派隊來台參加瓊斯盃，這幾年也陸續有立陶宛籍球員來台打球，是時候進一步擴大雙方交流，除了促進外交情誼，也讓台灣籃壇的發展更有力。

莊瑞雄表示，近年吹起的歐洲球風，提供了台灣籃壇新的視角，許多球隊在找外援時，開始會往歐洲籃壇獵才；隨著台灣與立陶宛的關係加溫，此時正是推動籃球國際交流的好時機。

林靜儀說，台灣在運動營養、運動傷害、運動心理等醫療層面，擁有豐富資源和實務經驗，相信台灣優質的醫療環境，可以讓台立兩國未來體育人才、運動醫學交流方面有所進展。

今天受邀出席記者會的籃協代表趙純孝指出，在教練交流、人才養成、移地訓練等方面，都可以和立陶宛進一步合作，讓國內球員有更突破性的成長。

國發會綜合規劃處副處長陳美菊說，促進和立陶宛關係的相關工作，目前都在進行當中，過去體育署在籃球國際交流方面有豐富經驗，樂見有這樣的交流及擴展。（編輯：楊蘭軒）1110221

延伸閱讀
台灣立陶宛關係升溫 工總：雷射產業具互補優勢
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族